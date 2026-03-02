為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市玻藝節、美術館百年特展 獲設計界奧斯卡德國「iF設計獎」肯定

    2026/03/02 11:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    「2024新竹市玻璃藝術節」主展區、國際玻璃工藝交流展獲得世界大獎肯定。（市府提供）

    有「設計界奧斯卡」美譽的德國iF設計獎（iF Design Award）在來自全球 68 個國家、破萬件參賽作品的激烈角逐下，「2024新竹市玻璃藝術節」與新竹市美術館《築跡永恆：新竹市役所的百年光影》特展，憑藉對傳統工藝的創新突破及歷史空間的跨時代詮釋，雙雙脫穎而出。今年10月中旬，2年一度的玻璃藝術節將再次登場，市府邀請各界共襄盛舉。

    文化局長王翔郁表示，德國iF設計獎自1954年創立以來，是全球最重要、最具聲望的設計獎項之一，每年吸引世界各地頂尖作品角逐。今年評審團由來自全球129位領先設計與永續專家組成，透過嚴謹且透明的流程評選每一件作品。

    文化局表示，「2024新竹市玻璃藝術節」展出國際玻璃工藝作品及第16屆金玻獎創作比賽得獎作品。國際玻璃工藝交流展由國立清華大學藝術與設計學系蕭銘芚教授擔任策展人，以玻璃工藝的技法區分為六類，邀請國內外創作風格獨特的玻璃藝術家參展，包括8個國家（地區）共70位藝術家參展，展出逾83件精彩作品，展覽期間吸引逾6萬人次參觀，展現竹市玻璃藝術的特色與魅力。

