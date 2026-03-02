不是詐騙！新北農林漁牧普查近4.5萬家 三峽區3751家最多

新北市農林漁牧業普查處今天揭牌，將於4月10日起至30日開放自主網路填報。（記者賴筱桐攝）

行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，新北市政府今天成立普查處並舉行揭牌典禮，預估本次普查家數4萬4168家，其中以三峽區3751家最多，將於4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，6月15日前皆可網路填報。

副市長朱惕之出席揭牌典禮致詞表示，舉辦普查目的是蒐集全國農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等資料，作為研訂國土規劃、制定糧食安全、安全農業等政策參考。

朱惕之說，新北市凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象，預估訪查家數為4萬4168家，其中以三峽區3751家最多，其次淡水區3424家、板橋區3118家，動員人力約560人。

主計處長吳建國指出，新北市農林漁牧業普查將於4月10日至4月30日由受訪戶自主網路填報，5月1日至6月30日展開實地訪查，採全面性普查，以網路填報、派員實地面訪及留置填表等多元管道辦理，其中透過網路填報完成普查者可參加抽獎，總獎金100萬元，單一獎項最高價值10萬元。

吳建國補充，為降低民眾疑慮，辦理普查期間，民眾可撥打165反詐騙專線確認，或向各里長辦公處查證普查員身分是否屬實，新北市普查員均會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，訪查時秉持「三不二會」原則，「三不」包括「不會」洩漏個人資料、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求民眾提供帳戶或存摺；「二會」指的是普查員「會」佩戴普查員證，「會」遞送致受訪戶函。

為降低民眾疑慮，新北市普查員訪查時會配戴識別證件。（記者賴筱桐攝）

