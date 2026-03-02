為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    護理師偷拍重症患者穢物罵「死白目」 北市聯醫回應了

    2026/03/02 11:21 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市聯合醫院仁愛院區。（資料照）

    台北市立聯合醫院仁愛院區護理師廖婉如偷拍重症患者，將病患及其穢物等畫面上傳至限時動態，並寫患者「真的太白目」、「死白目」，更說「來人 把我常用的那把槍拿來」。此外，該護理師也曾於限時動態抱怨「智障家屬」。北市聯醫今（2日）回應，經初步查證，行為涉違反醫事人員專業倫理及醫院管理規範，同步啟動人事評議與懲處機制。

    廖婉如在患者未同意情況下，拍攝身上插滿管線，穿著紙尿布，雙腳被束帶固定。由於患者無法自理，穢物沾到病床，廖婉如替患者翻身時抱怨「整個就是屎流成河」，也在社群媒體上寫道：「我跟他說你千萬不要弄到我，結果這死白目就馬上舉起他的腳要踹我，我真的⋯⋯還不氣死？」

    北市聯醫提到，關於護理師在社群平台發布不當影像與言論，院方第一時間啟動內部調查程序，事發後暫停其職務；該護理師已於上月20日離職。並強調，待調查結果確認後，將依法規及程序處理，從嚴究責，絕不寬貸。

    此外，也有媒體報導廖婉如涉嫌霸凌、刁難新進護理師。北市聯醫說，目前沒有職場霸凌具體受害事證，護理科已會同職業安全衛生單位啟動關懷訪視及匿名問卷訪查。

    北市聯醫說，對於任何侵害病人隱私、損害醫療專業形象或違反倫理規範之行為，均採零容忍立場，絕不護短。對於事件引發社會關注與不安，深表歉意。

    北市聯醫也承諾，後續將全面檢視內部管理機制與社群媒體使用規範，強化倫理與法治教育訓練，確保醫療專業信任與市民就醫權益不受影響。

