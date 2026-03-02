上傳學習歷程慎防錯誤 教育部提醒勿以手機操作

上傳學習歷程慎防錯誤 並記得備份存檔，教育部今日提醒考生勿以手機操作。（資料照）

目前是大學申請入學期間，學生學習歷程檔案已成為高中升學重要依據，但實務操作仍常出現錯誤與爭議。教育部今（2）日指出，學生上傳學習歷程資料時，應避免以手機進行測試操作，以免因介面差異造成資料錯誤；上傳前須再次檢閱內容，避免文字缺漏或版面錯置，並務必於畢業前下載備份所有檔案，以保障未來升學與求職權益。同時也強調誠信原則，呼籲學生如實呈現學習成果，維護制度公信力。

學習歷程檔案自108課綱上路後全面推動，過去曾因系統操作不熟、檔案遺失疑慮及資料真實性討論，引發社會關注與公平性爭議，也促使教育主管機關持續強化制度宣導與配套措施。教育部國教署今日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，協助學校強化制度運作，國教署組長葉信村說明，希望透過實務經驗交流與重點提醒，降低行政與學生端操作風險，讓制度回歸支持學習的本質。

葉信村表示，今日研習邀請全國高中職校長、主任、教學與註冊組長、學習歷程檔案提交人員及課程諮詢教師召集人參與，課程聚焦「學習歷程檔案與考招連動注意事項」及「推動實務分享」，說明今年度相關配套措施，以及大學與技專校院在招生審查上的重點提醒，協助學校更精準掌握學生資料準備方向。

多所學校也分享推動經驗，包括建立跨處室檢核流程、安排課程時間協助學生整理成果，以及透過課程諮詢制度引導學生理解學習成果與生涯發展的連結，使學習歷程檔案不僅作為升學資料，也成為學生自我探索與反思的重要工具。

葉信村指出，透過定期增能研習與典範經驗交流，可凝聚各校推動共識並持續優化制度運作，未來將持續蒐整第一線回饋滾動調整相關措施，協助學校與學生更順利運作學習歷程檔案制度，深化多元學習與適性發展精神。

