桃園市農林漁牧業普查處揭牌 民眾網填可抽10萬元商品卡

桃園市農林漁牧業普查處2日由副市長王明鉅主持揭牌儀式，此次普查將訪查逾5萬2000戶、投入550名人力。（記者鄭淑婷攝）

政府每5年針對農林漁牧進行普查，此次普查時間自今年4月10日到6月30日，桃市府為此成立「桃園市農林漁牧業普查處」，今（2）日由副市長王明鉅主持揭牌，普查將採網路填報及實地訪查，4月10日至6月15日開放民眾上網自行填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，5月1日起尚未完成網路填報者，將由普查員到府訪問或協助網填。

桃市府主計處長蔡進滿表示，農林漁牧普查自1956年開始每5年進行1次，此次普查為第15次，代表政府對農林漁牧業的重視，而農業是台灣重要發展基礎，不管是農業政策、產銷的推展，甚至是災後復原工作，都需要更精準的數字作為政府施政依據。

請繼續往下閱讀...

蔡進滿表示，此次普查戶數超過5萬2000戶，將動員550人投入，並分兩階段進行，4月10日到4月底鼓勵民眾自主網路填報，若來不及在此期間填報，5月初到6月底訪查員會到府訪查，農林漁牧業普查對政府施政相當重要，希望民眾能夠配合，讓普查成果具體反映在施政上。

桃市府農業局長陳冠義表示，無論是預算編列或是智慧農業發展計畫，都需要更精確的農林漁牧業數據，協助政府精準地進行政策推動或相關補助，此次普查將動員包括公所、主計、戶政及農會人員，也希望藉此得到最新的農林漁牧業數據，讓桃園的智慧農業推動得更落實。

桃園市農林漁牧業普查處2日由副市長王明鉅（後排右3）主持揭牌儀式，此次普查將訪查逾5萬2000戶、投入550名人力。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法