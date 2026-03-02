控廠商招待旅遊、送資騙簽名 枋山風電案自救會再北上抗議

陳情鄉民指控，風電開發廠商假借扶輪社物資捐贈名義，誘騙地方民眾簽署同意書，製造民意假象。（記者田裕華攝）

環境部今（2）日展開屏東枋山風電開發計畫第2次初審，是該案時隔近1年再度環評，然因目前規劃設置在楓港村的8座發電機廠恐衝擊鳥類遷徙、周邊起居引發反彈，為此，地方自救會成員一早北上陳情，控訴開發廠商「假慈善、真騙簽」，以誘迫方式試圖偷渡環評，呼籲環境署審慎評估，將重大開發案交還給當地居民決定。

枋山、獅子反風車自救會會長王光盛指控，開發廠商為闖過環評，不只招待居民一日遊去雲林看風電，更送現金、肉鬆等物資試圖利誘鄉親、騙簽同意書，製造地方民意認同的假象；他指出，廠商帶居民參觀的風電場不比枋山、楓港高達11級的最大風力，後續的說明會也沒有當地居民參與，宣稱一支風電能供AI廠商用電是在誇海口，呼籲政府不要通過這項開發案。

楓林村村長宋銘德表示，他去年6月說明會、8月文健站座談都表態拒絕在楓港溪下游設置風電，以保護部落長者、耆老和子孫的生命財產安全。他強調，風電的眩光、陰影不只干擾獅子國中，加上屏東每年9月到隔年4月的東北季風，屆時若真裝設風電，其低頻噪音和風切聲一定會降低師生教學品質，甚至衝擊招生。他強調，楓港溪是楓林、新路部落傳統領域，但開發至今都未基於「原基法」第21條取得部落會議同意。

立委盧縣一表示，對於屏東獅子、枋山地區的風力發電開發，地方鄉親是完全站在反對立場，不只影響居民身體健康，也會衝擊當地芒果、蔥等農作以及候鳥遷徙；他直言，風力發電落腳於此，對當地複雜的生態樣貌會有相當危害。

面對居民抗議，此次接受陳情的國民黨立委蘇清泉說，宜、花、東當地至今已在地方爭取到拒絕風電設置的成果，唯獨屏東縣還在蓋，他從心臟外科醫生的來看，低頻噪音對心理、心血管、腦神經的傷害都值得關注，遑論對動物跟生態的衝擊，更指出這案的最大發電量一年也就700萬度，遠不及核能發電的一年100億度的量，因此，他完全支持居民的心聲，呼籲檢調單位介入調查，還大家一個清白。

國民黨立委蘇清泉（中）今偕屏東枋山、獅子風電自救會及相關成員，赴立法院抗議廠商不當利誘，呼籲停止開發。（記者田裕華攝）

