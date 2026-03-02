為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    質疑四接環評草率通過 環團將提行政訴訟

    2026/03/02 11:16 記者楊媛婷／台北報導
    環團今赴政院強調一定提起四接環評行政訴訟。（記者楊媛婷攝）

    攸關我國能源轉型的協和電廠四接環評案去年通過，守護外木山行動小組等環團則不滿該份環評書多項資訊不實卻仍草率通過並提撤銷環評訴願，今年1月則被行政法院駁回，環團已再委託律師提起行政訴訟，強調會告到底。

    基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電提出「協和發電廠更新改建計畫」，規畫拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，並填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第4座天然氣接收站，穩定北東電網供電，但在海洋生態、港埠營運、操船安全等議題上，環團則有不同意見，隨環評去年通過，環團提起訴願主張撤銷環評但遭法院駁回，今則再度委託律師提起行政訴訟。

    守護外木山行動小組召集人暨台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，國內的能源轉型已變成能源粗暴開發藉口，並表示環評已然成為開發案加速器，還變成污染遮羞布，並強調協和電廠長期土壤嚴重污染，重金屬、總石油碳氫化合物超標數倍乃至數十倍，在環評大會前遭吹哨者良心踢爆，但環評會卻忽略台電資料的錯漏造假等問題，表示已委託環境律師提出訴狀，一定告到底。

    環團提出應撤銷環評的行政訴訟則有9大理由，包含主張台電提出的評估書部分內容僅在會前1天才公布，違反應該要在會前7天公布的規定、土壤污染資訊記載不實、珊瑚鑑定資料錯誤、違法填埋保護區、未重辦範疇界定、危害基隆港、空污減量不實、碳排減量不實並忽視氣候變遷影響。

