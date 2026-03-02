速利「回娘家」！20輛經典老車齊聚三義廠 重現台灣汽車黃金年代

裕隆速利系列首次「回娘家」，除有過去常見的房車車型及迄今仍可見水電材料行使用的「皮卡」車型，還有當今頗流行但已罕見的旅行車型。（圖由Jimmy Wu提供）

汽車工業日新月異，電動車趴趴走，不過傳統燃油車仍有其支持群眾，甚至不乏老車愛好者。台灣汽車史中，裕隆汽車的「速利」系列是代表車種之一，台灣古董車博物館號召20輛速利車友，昨（1）日在裕隆汽車三義廠舉辦車聚，留下難得的珍貴影像。

台灣古董車博物館創辦人Jimmy Wu表示，國產速利系列始於1970年代，為台灣經濟快速成長的年代，曾廣泛作為計程車、家庭房車、駕訓班教練車，甚至在賽道與甩尾活動中活躍。無論是街道風景或生活記憶，速利系列都深刻參與了台灣社會的發展歷程，可說是最能代表台灣汽車文化的經典車系之一。

速利系列包含301、302、303等車型，因此台灣古董車博物館將每年3月1日至3月3日訂為「台灣速利日」，辦理活動號召車友聚會，透過這個專屬於速利車主的日子，讓車友們能彼此交流收藏經驗、修復成果與用車故事，進一步凝聚台灣老裕隆車系的文化能量。

今年活動更獲裕隆汽車同意，進入三義廠區舉辦，讓裕隆速利系列首次「回娘家」，除了過去常見的房車車型及迄今仍可見水電材料行使用的「皮卡」車型，還有當今頗流行但已罕見的旅行車型齊聚一堂，並在廠區內留下難得的影像，Jimmy Wu表示，對所有熱愛裕隆、珍惜台灣汽車歷史的車友而言，別具非凡象徵意義。

20輛速利「回娘家」，昨（1）日在裕隆汽車三義廠舉辦車聚。（圖由Jimmy Wu提供）

國產速利系列始於1970年代，為台灣經濟快速成長的年代，曾廣泛作為計程車、家庭房車、駕訓班教練車，甚至在賽道與甩尾活動中活躍。（圖由Jimmy Wu提供）

