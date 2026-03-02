全國同步農林漁牧業普查4/10展開 南市動員千人

有烏山頭水庫、嘉南大圳的灌溉，台南市稻米產業發達。（記者楊金城攝）

114年農林漁牧業普查將在4月10日至6月30日展開，台南市為順利推動普查作業，今（2日）在民治市政中心成立「台南市農林漁牧業普查處」，由台南市長黃偉哲揭牌，各區公所也將在3月16日成立「農林漁牧業普查所」，辦理普查各項工作。

黃偉哲表示，台南市從事農林漁牧業人口非常多，各項產量也常占據全國前幾名，若普查結果正確詳實，將來中央或市府制定生產產銷政策，或歉收時的調適政策時，才能有客觀公正的資料可供依據，進而制定合宜的保障政策，對於農林漁牧業者權益影響甚鉅，呼籲農民配合。

請繼續往下閱讀...

南市主計處說，預計動員包括主計人員、農業行政人員、村里幹事等擔任實地訪查工作，台南市約辦理11萬家，占全國約91萬家之比重約12%，將動員近千人，為全國各縣市中所占比重最高。

因普查怕被誤為詐騙，主計處提醒農民注意「普查3不2會」並配合受訪，1、不會洩漏個人資料給任何人；2、不會詢問普查表以外的資料；3、不會要您提供帳戶或存摺；4、會佩戴普查員證；5、會遞（寄）送致受訪戶（單位）函；訪查人員在訪查過程中，將嚴守資料保密。

本次普查規劃採「自主網路填報」、「派員實地訪查」二階段方式蒐集普查資料，受訪對象可自4月10日起至6月15日先行上網填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡。

114年農林漁牧業普查將在4月10日至6月30日展開，台南市今天（2日）在民治市政中心成立「台南市農林漁牧業普查處」，由市長黃偉哲（右四）、副市長葉澤山（左五）、農業局局長李芳林（右二）等人揭牌。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法