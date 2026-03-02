桃市圖「一證通」攜手國資圖 擴大跨域數位閱讀版圖

桃市圖一證通再擴大攜手國資圖，強強聯手擴大跨域數位閱讀版圖。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館持續提升市民閱讀便利性並深化公共閱讀資源共享，即日起拓展「一證通」服務據點，新增國立公共資訊圖書館加入合作行列，形成六方資源串聯的跨域閱讀服務網絡。市民持單一借閱證，即可跨縣市借閱實體館藏並使用多元數位閱讀資源，打造不受地域限制的公共閱讀新體驗。

桃市圖館長施照輝指出，目前「一證通」服務已串聯臺北市、新北市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，此次新增國家級公共圖書館—國立公共資訊圖書館作為服務據點，不僅擴大跨域服務範圍，更引入豐富多元的國家級數位館藏資源，有效整合公共閱讀量能，全面提升市民閱讀選擇與服務品質。

請繼續往下閱讀...

施照輝提到，桃市圖電子資源整合查詢平台目前彙整141種電子資源，包含自購13種電子書平台與10種資料庫，提供逾32萬冊電子書，涵蓋親子共讀、學習成長、生活應用及專業進修等多元主題。其中，「FunkPark童書夢工廠」整合近20家國內兒童出版社，推出主題式互動童書，深受親子家庭喜愛；「阿思克說科學故事」以《新小牛頓雜誌》為腳本，透過故事化方式引導孩子親近科學，兼具趣味與知識性。

除兒童閱讀資源外，平台亦整合《Cheers》、《Business》及《康健雜誌》等電子報章雜誌，滿足學生、上班族及銀髮族等不同族群的閱讀與學習需求，全面建構全齡友善的數位閱讀環境。

值得一提的是，國資圖長期深耕數位閱讀與資訊服務，典藏電子書、電子報、電子雜誌、影音及語言學習等超過百種數位資料庫，其中中文電子書逾5萬種、近50萬冊，為公共圖書館體系重要的數位資源後盾。此次加入一證通合作體系，將大幅提升跨縣市閱讀服務的廣度與深度。

此外，桃市圖同步參與「桃竹竹苗一證通－悠遊電子書海串連活動」，活動至1本（3）月31日止，凡完成一證通啟用並達指定借閱條件者，即可參加抽獎，鼓勵市民透過數位閱讀豐富日常生活。

桃市圖一證通再擴大攜手國資圖，強強聯手擴大跨域數位閱讀版圖。（桃市圖提供）

桃市圖一證通再擴大攜手國資圖，強強聯手擴大跨域數位閱讀版圖。（桃市圖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法