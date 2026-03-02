為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東急診室期間限定特色 「炸邯鄲掛號者，沖涼水10分鐘」

    2026/03/02 10:48 記者劉人瑋／台東報導
    「淋浴間往右」這樣告示僅在此時有，也是因應台東特色炸寒單才有。（記者劉人瑋攝）

    「淋浴間往右」這樣告示僅在此時有，也是因應台東特色炸寒單才有。（記者劉人瑋攝）

    真的就只有此時才有，而且可能數量多到難以招架。台東元宵節特色「炸寒單（也有寫作「炸邯鄲」）」，由「肉身寒單」接受鞭炮洗禮，往往都是被炸得全身瘀青，嚴重時還會皮開肉綻、前往就醫，民眾發現，台東醫院內就貼了告示，要求炸寒單掛號者主動沖涼水10分鐘，這也成了台東急診室近期特色。

    告示上寫道，「炸邯鄲掛號者，淋浴間往右，沖涼水10分鐘」其中還畫了醒目紅箭頭指向一旁淋浴間，告示十分清楚易懂，也是要掛號者先主動淋浴。只是今晚及明、後天才會漸漸進入炸寒單高峰，明顯院方是「超前部署」。

    台東馬偕、台東基督教醫院未張貼這樣告示，甚至肉身寒單往年頻繁看診的東和外科也沒有，倒是台東醫院直接張貼這樣告示。其他醫院工作人員表示，自家醫院較少有肉身寒單掛急診，但就算不張貼，肉身寒單一來還是會被要求先行沖洗，以利醫生急診「身上都炮屑和火藥燒灼，乾脆先讓他們自己先沖乾淨」。

    台東醫院表示，3月1日就有炸寒單首場或練習，患者都個位數，相信接下來才是高峰期，公告是急診自行張貼，以方便患者能自動找到淋浴間、不需再引導或走錯路。

