強化台灣自主研發能量 台科大與半導體濕製程設備廠產學合作

台灣科技大學與半導體濕製程設備廠弘塑科技簽署為期5年、總經費5000萬元的產學合作計畫。（台科大提供）

因應人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）帶動先進封裝技術快速發展，國立台灣科技大學與半導體濕製程設備廠弘塑科技簽署為期5年、總經費5000萬元的產學合作計畫，將共同建置先進封裝設備與關鍵材料研發平台，同步推動高階科技人才培育，強化台灣半導體自主研發能量。

台科大校長顏家鈺表示，隨著2.5D與3D封裝、CoWoS、HBM及面板級封裝（FOPLP）等技術快速演進，先進封裝已由單一製程優化，轉向設備整合與材料協同創新的系統工程，對製程穩定度、材料界面可靠度與良率控制提出更高要求，也使設備精度與材料設計成為產業競爭關鍵。

請繼續往下閱讀...

顏家鈺表示，此次合作採長期專案模式推動，雙方將成立專案團隊與技術交流平台，每年投入約1000萬元，針對設備驗證、製程優化及關鍵材料開發進行系統性研究，並推動精密零組件與材料在地化開發，提升供應鏈自主性，透過實際製程場域驗證與數據分析，學研成果可加速導入產業應用，縮短技術落地時程。

在人才培育方面，弘塑科技將提供參與計畫的碩博士生專屬獎學金與預聘機會，並安排學生進入企業場域參與設備操作與製程實作，透過「產學研發＋企業實作」雙軌模式，讓學生在學期間即累積產線經驗與研發成果，培養具備製程整合與創新研發能力的半導體工程人才。

顏家鈺強調，台科大長期深耕矽光子技術、積體電路設計、先進製程與封裝及複合半導體材料等領域，並透過產學創新學院整合人工智慧、智慧製造與能源永續等跨域研究量能，持續深化與產業的實質合作，協助企業突破技術瓶頸，創造產學雙贏。

弘塑集團執行長張鴻泰表示，AI浪潮使封裝技術朝高密度與異質整合發展，企業競爭已從單一設備走向系統整合與材料協同創新，透過與台科大合作，將共同布局高階封裝設備與量測技術研發，打造兼具人才培育與技術創新的研發平台，提升台灣在全球半導體產業鏈的競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法