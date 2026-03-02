為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化台灣自主研發能量 台科大與半導體濕製程設備廠產學合作

    2026/03/02 10:36 記者林曉雲／台北報導
    台灣科技大學與半導體濕製程設備廠弘塑科技簽署為期5年、總經費5000萬元的產學合作計畫。（台科大提供）

    台灣科技大學與半導體濕製程設備廠弘塑科技簽署為期5年、總經費5000萬元的產學合作計畫。（台科大提供）

    因應人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）帶動先進封裝技術快速發展，國立台灣科技大學與半導體濕製程設備廠弘塑科技簽署為期5年、總經費5000萬元的產學合作計畫，將共同建置先進封裝設備與關鍵材料研發平台，同步推動高階科技人才培育，強化台灣半導體自主研發能量。

    台科大校長顏家鈺表示，隨著2.5D與3D封裝、CoWoS、HBM及面板級封裝（FOPLP）等技術快速演進，先進封裝已由單一製程優化，轉向設備整合與材料協同創新的系統工程，對製程穩定度、材料界面可靠度與良率控制提出更高要求，也使設備精度與材料設計成為產業競爭關鍵。

    顏家鈺表示，此次合作採長期專案模式推動，雙方將成立專案團隊與技術交流平台，每年投入約1000萬元，針對設備驗證、製程優化及關鍵材料開發進行系統性研究，並推動精密零組件與材料在地化開發，提升供應鏈自主性，透過實際製程場域驗證與數據分析，學研成果可加速導入產業應用，縮短技術落地時程。

    在人才培育方面，弘塑科技將提供參與計畫的碩博士生專屬獎學金與預聘機會，並安排學生進入企業場域參與設備操作與製程實作，透過「產學研發＋企業實作」雙軌模式，讓學生在學期間即累積產線經驗與研發成果，培養具備製程整合與創新研發能力的半導體工程人才。

    顏家鈺強調，台科大長期深耕矽光子技術、積體電路設計、先進製程與封裝及複合半導體材料等領域，並透過產學創新學院整合人工智慧、智慧製造與能源永續等跨域研究量能，持續深化與產業的實質合作，協助企業突破技術瓶頸，創造產學雙贏。

    弘塑集團執行長張鴻泰表示，AI浪潮使封裝技術朝高密度與異質整合發展，企業競爭已從單一設備走向系統整合與材料協同創新，透過與台科大合作，將共同布局高階封裝設備與量測技術研發，打造兼具人才培育與技術創新的研發平台，提升台灣在全球半導體產業鏈的競爭力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播