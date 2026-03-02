國中會考3月5日開始報名 虎年考生人數回升

今年國中教育會考將於3月5日至7日報名，5月16日及17日考試。（資料照）

今（2026）年國中教育會考將於3月5日至7日報名，5月16日及17日考試。去年會考考生人數17.5萬人創新低，今年逢虎年小孩，估計可回升至19.9萬人，但相較2016年有27.5萬名考生，考生人數10年來約減7.6萬人、近3成。

教育部及全國試務會提醒所有考生，應於簡章規定報名時間內完成報名手續，因國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用會考成績，所有國民中學應屆畢業生都應參加考試，由就讀學校代為辦理集體報名，且一律免繳報名費，非應屆畢業生採個別報名，逾期不受理。

今年國中教育會考仍全面使用冷氣試場，試場內溫度以設定於攝氏26度至28度為原則，教育部國教署組長蔡宜靜說明，考生若因個別需求選擇於「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，且申請後不得再變更試場。

全國試務會也提醒，會考考試日期為5月16日及17日，寄發准考證日期為4月10日，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發，收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13日及14日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求（受理時間均為每日上午9時至12時、下午1時30分至5時），考生如不及於上述時間完成資料勘誤，請另於5月16日或17日每日考試期間至考場試務中心辦理。

蔡宜靜表示，非國民中學應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理，且須繳交報名費500元，若為低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，國教署全額補助，免繳報名費；若為中低收入戶子女，國教署補助60%，僅需繳交報名費200元，更多資訊可至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）查詢或洽所屬考區試務會。

