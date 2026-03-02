櫻花陸續開花！阿里山花季3/10開跑 注意假日交管

阿里山鄉內的櫻花陸續盛開。圖為「阿將的家23咖啡館」內。（記者吳亮儀攝）

3月到，南部天氣變暖，嘉義阿里山鄉沿路櫻花陸續綻放，今年「阿里山花季」從3月10日持續到4月10日，雖然花季主要在森林遊樂園區內，但通往園區的台18線和鄰近縣道櫻花都陸續綻放，開始吸引遊客賞花。

許多遊客自駕開車、搭阿里山小火車上山觀光，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已開花，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

「櫻王」開花後，森林遊樂園區內祝山與沼平地區的染井吉野櫻，也將持續綻放到本月底；4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中；除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也會陸續開花。

交通部觀光署阿里山國家風景管理處表示，其實從每年12月至3月，阿里山國家風景區的櫻花會陸續綻放，除了阿里山森林遊樂園區內的賞櫻景點外，阿里山國家風景區賞櫻地點還包括石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山（54.6K）、彌陀禪寺等。

交通部公路局也提醒，3月10日至4月10日期間的例假日及連續假期的上午6時至11時進行交通管制，管制日共計10日。除了搭乘客運、小火車到阿里山外，也可搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

自行開車前往賞花的遊客，要注意在花季期間例假日及連續假期時，上午6時至11時，在台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，實施小型車管制，除持有相關證明文件如工作證或住宿證明、營業載客計程車或特殊情形如婚喪喜慶外，管制期間禁止小型車通行，請遊客至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。

阿里山鄉內的櫻花陸續盛開。圖為十字路阿里山林鐵旁。（記者吳亮儀攝）

阿里山省道台18線沿線櫻花樹陸續開花，沿線茶園旁櫻花樹與茶園相輝映。（記者吳亮儀攝）

