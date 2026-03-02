為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖「火燒坪」靈光殿鬧元宵 金錢龜與虎爺系列活動登場

    2026/03/02 10:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公靈光殿推出紙摺藝術金錢龜，提供民眾乞求。（靈光殿提供）

    馬公靈光殿推出紙摺藝術金錢龜，提供民眾乞求。（靈光殿提供）

    昔稱「火燒坪」的馬公光榮靈光殿，今年鬧元宵重頭戲，金錢龜與虎爺系列活動登場！廟前廣場另有小市集創意商品、美食區。元宵佳節，靈光殿於3月1、2、3日連續3天舉辦一系列精彩的活動，為鄉親與遊客帶來充滿可愛與歡樂的佳節氛圍。

    活動將於每日下午4至晚上9時進行，現場有多項精心設計的遊戲與獎品，讓大家在祈求平安的同時，也能享受豐富的獎勳與樂趣。今年準備100元擲筊創意虎爺抱枕（2款），2次聖杯就可以任選顏色1款帶回家。

    免費擲筊活動，包括馬上有錢9隻（紙鈔藝品），3聖杯加1800元就可以帶回家，每天限量3隻。大船入港6艘（紙鈔藝品），3聖杯加上4200元就可以帶回家，每天限2艘。金如意（0.7錢黃金）1組，只限元宵當天PK，以最多杯者繳交18000元加上心願，就可以帶回家。紙鈔金錢龜1組，免費擲筊PK，3天累計最多杯者勝出！獲勝者繳交緣金28000 元 + 還願心願（500元一個單位）。

    可愛的虎爺抱枕，提供小朋友親子擲筊乞求。（靈光殿提供）

    可愛的虎爺抱枕，提供小朋友親子擲筊乞求。（靈光殿提供）

    相關新聞
