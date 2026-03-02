鳳山高中教師邱文櫻 快與慢之間畫展登場

邱文櫻展出油畫、水彩及速寫等作品。（林園圖書館提供）

鳳山高中老師邱文櫻「快與慢之間：邱文櫻的油畫・水彩・速寫」畫展，即日起於高雄市立圖書館林園分館三樓展出，展出20餘件不同媒材的作品，展出至3月29日止，並於3月14日下午2時舉辦1場速寫講座與現場示範。

邱文櫻表示，此次展覽以「慢與快之間」為策展核心，關注繪畫在不同時間尺度中的生成方式---油畫、水彩與速寫，不僅是技法上的差異，象徵三種觀看與思考的狀態。

邱文櫻說，繪畫對她而言不只是完成一件作品，而是一種持續進行的觀看練習，在油畫的層層堆疊、水彩的流動透明，以及速寫的即時回應之間，以不同媒材回應時間、感知與內在狀態的變化，油畫承載反覆修正與時間累積，水彩回應光影與情緒的流動，而速寫則是一種對世界的即時感知。

她說，本展透過油畫、水彩與速寫的並置，呈現她在長時間思考與瞬間感知之間來回行走的創作軌跡，邀請觀者進入一個由筆觸、色彩與呼吸所構成的繪畫場域。

林園圖書館主任陳映竹表示，邱的速寫巧妙融合生活中隨手可得的小物件、文字與塗鴉元素，讓日常紀錄不再只是單調乏味的流水帳，而是轉化為兼具美感與閱讀趣味的作品，令人一見也不禁想動筆嘗試。

邱文櫻（右）為參觀民眾導覽速寫作品。（林園圖書館提供）

邱的速寫巧妙融合生活中隨手可得的小物件、文字與塗鴉元素。（林園圖書館提供）

