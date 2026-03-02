為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台日原住民深化交流 日本愛努族Upopoy登深山歌劇院演出

    2026/03/02 09:53 記者陳彥廷／屏東報導
    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

    素有深山裡的歌劇院之稱的台灣原住民族文化園區內的歌舞館，去年年中啟用後，是在開春後首度迎來日本的原住民表演文化團體Upopoy登台演出，國際級的舞台設備，再由愛努族文化園區所表演的節奏鮮明、文化意涵深厚的展演，嘹亮歌聲是迴盪在山林之間，不僅展現當代舞台語彙，更是實質促進台灣與日本的原住民文化交流。

    來自日本北海道的「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」去年就曾來到「台灣原住民族文化園區」，當時傳統樂舞演出及服飾體驗還有摺紙與口簧琴教學，讓許多朋友近距離認識並感受愛努族的生活樣貌與文化精神，對整個愛努族文化是深刻且難忘。

    原文發中心表示，「愛努台灣公演」活動由現任原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur在2024年任原文發中心主任時，率領台灣原住民族文化園區娜麓灣樂舞劇團前往日本北海道與Upopoy簽署合作備忘錄（MOU）而促成，今年共有24人來台交流 ，以精緻而完整的節目結構呈現愛努傳統樂舞。從祈禱儀式（kamuynomi）到座唱歌謠（upopo）、從英雄敘事詩（yukar）到象徵自然崇敬的弓之舞（ku rimse）與送熊靈之舞（iyomante rimse）等，節目既保有儀式原型，也展現當代舞台語彙的調整與轉譯。

    愛努舞蹈動作節制而內斂，卻蘊含強烈節奏感與精神力量。歌聲反覆吟誦，象徵人與神靈、自然與部落之間的對話。對熟悉台灣原住民族樂舞的觀眾而言，這樣的精神核心並不陌生—敬天、敬地、敬祖靈的價值，跨越海域形成台日原住民族的共鳴，原文發中心表示，本次活動不僅是一次展演交流，更是深化制度化合作的重要節點。

    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

    「日本國立愛努民族文化園區（Upopoy）」來台表演。（原文發中心提供）

