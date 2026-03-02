90年歷史高雄林園高中 嶄新圖書資訊大樓將完工

林園高中圖書資訊大樓即將完工。（新工處提供）

有90年歷史的高雄林園高中，由中油補助總工程經費約2億元，打造全新的圖書資訊大樓，工程已近尾聲，即將全面完工。

創立於日治時期昭和10年（民國24年）的林園高中，前身是林園庄立林園農業專修學校，校內的力行樓、進德樓均為超過40年的老舊建築，樑柱鋼筋外露。

請繼續往下閱讀...

高雄市工務局新工處表示，林園高中是林園地區唯一完全中學，肩負培育在地人才的重要任務，高市府攜手台灣中油公司，將舊校舍改建為4層樓的圖資大樓，總工程經費約2億元，由中油補助。新大樓以「智慧學習、跨域創新」為設計核心，整合圖書館資源與資訊科技教學空間。

新工處進一步指出，工程拆除原有老舊的進德樓及力行樓，新建地上4層圖書資訊大樓，並增設連接走廊與電梯系統，串聯仁愛樓與勵志樓，改善校園無障礙動線及物資運送需求，同時更新停車空間。

室內空間規劃包含行政辦公室、國際會議廳、電腦教室、實驗室、專科教室及中油循環經濟展示館，並設置圖書館、自主學習區、多媒體閱覽室、專題研討室及彈性共學空間，滿足多元教學與學習使用。

中油石化事業部自103年起，與林園高中簽訂產學合作，設立化工科學班，至今已有不少畢業生成為石化事業部正式員工。

林園高中圖書資訊大樓的國際會議廳。（新工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法