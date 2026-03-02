為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    90年歷史高雄林園高中 嶄新圖書資訊大樓將完工

    2026/03/02 09:53 記者葛祐豪／高雄報導
    林園高中圖書資訊大樓即將完工。（新工處提供）

    林園高中圖書資訊大樓即將完工。（新工處提供）

    有90年歷史的高雄林園高中，由中油補助總工程經費約2億元，打造全新的圖書資訊大樓，工程已近尾聲，即將全面完工。

    創立於日治時期昭和10年（民國24年）的林園高中，前身是林園庄立林園農業專修學校，校內的力行樓、進德樓均為超過40年的老舊建築，樑柱鋼筋外露。

    高雄市工務局新工處表示，林園高中是林園地區唯一完全中學，肩負培育在地人才的重要任務，高市府攜手台灣中油公司，將舊校舍改建為4層樓的圖資大樓，總工程經費約2億元，由中油補助。新大樓以「智慧學習、跨域創新」為設計核心，整合圖書館資源與資訊科技教學空間。

    新工處進一步指出，工程拆除原有老舊的進德樓及力行樓，新建地上4層圖書資訊大樓，並增設連接走廊與電梯系統，串聯仁愛樓與勵志樓，改善校園無障礙動線及物資運送需求，同時更新停車空間。

    室內空間規劃包含行政辦公室、國際會議廳、電腦教室、實驗室、專科教室及中油循環經濟展示館，並設置圖書館、自主學習區、多媒體閱覽室、專題研討室及彈性共學空間，滿足多元教學與學習使用。

    中油石化事業部自103年起，與林園高中簽訂產學合作，設立化工科學班，至今已有不少畢業生成為石化事業部正式員工。

    林園高中圖書資訊大樓的國際會議廳。（新工處提供）

    林園高中圖書資訊大樓的國際會議廳。（新工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播