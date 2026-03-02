高雄勞博館推《無框職人》體驗課 親手打造心中職人公仔

高雄市勞工博物館推出《無框職人》推廣教育活動，結合特展導覽與創意體驗，帶領學員親手創作心中的職人樣貌。（勞博館提供）

高雄市勞工局勞工博物館3至5月將推出6場次限定的《無框職人》推廣教育活動，結合特展導覽與創意體驗，帶領學員親手創作心中的職人樣貌。

勞博館表示，《無框職人》推廣教育活動包括特展導覽和「工仔」創作體驗兩大部分，展覽中除有高雄勞動身影，更集結5位挑戰性別與職業刻板印象的在地勞動者，展出他們親手創作的「台灣工仔」公仔及生命故事。

以參展職人電力技術人員林婉婷為例，她以實力克服性別及體能挑戰，也在工作現場展現女性的專業與堅韌，藉此讓大眾思考跨出職業與性別框架的可能。

由專業老師帶領的「工仔」創作課程，則以勞博館創館初期「台灣工仔」為基底，參加者親手創作出心中的職人樣貌，寓學習於創作，以輕鬆互動的方式，讓民眾理解性別框架對職涯選擇的影響，並鼓勵兒童和青年自由探索未來可能。

《無框職人》推廣教育活動將於3月7日、4月11日及5月2日舉行，每日上下午各1場，採預約報名，名額有限，報名方式可參閱勞工博物館官網與Facebook社群平台最新訊息。

