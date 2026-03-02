台南鹽水蜂炮啟炮 跟著神轎犁炮去

鹽水蜂炮書寫「蜂炮盛、台灣升」的祝福。（記者楊金城攝）

「南蜂炮」熱鬧登場，為期2天的台南鹽水蜂炮民俗活動今天（2日）在武廟由台南市長黃偉哲、武廟主委翁再進等人啟炮，神轎隨即展開遶境，點燃第一座蜂炮城，揭開鹽水蜂炮序幕。

鹽水蜂炮今年大、小炮城約有近200座，今天白天遶境路線在鹽水郊區，神轎收炮的數量較少，今晚7點後遶境至橋南里、水秀里、岸內里才有較多蜂炮城；重頭戲在明晚元宵夜放蜂炮，遊客跟著神轎遶境路線就能犁炮，感受槍淋彈雨的刺激。

上午啟炮前，並請來大師林暉現場揮毫寫下「蜂炮盛、台灣升」的祝福。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮民俗活動意義在去除瘟疫，是國内、外最負盛名的台灣民俗活動之一，希望在武廟關聖帝君庇佑、蜂炮威力下，保佑今年無天災、大家平安健康；提醒遊客做好安全防護，才能觀賞炮城施放，感受緊張刺激的臨場感。

啟炮後，輦轎有2路線出發遶境，在市區點燃第一座蜂炮城，可惜仍有在地人、遊客擋在炮城前，擋住蜂炮前射由神明收炮的民俗意義。

鹽水蜂炮啟炮。（記者楊金城攝）

鹽水蜂炮啟炮後，神轎展開遶境。（記者楊金城攝）

擋蜂人不知道犁炮的民俗意義。（記者楊金城攝）

施放第一座蜂炮城敬獻給關聖帝君。（記者楊金城攝）

