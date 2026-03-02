瑞芳動物之家設公共藝術 「心繫同遊」打造入口地標

樸明建築師事務所的作品「心繫同遊」獲得最終青睞，該設計以牽繩為意象。（動保處提供）

位於山區、環境清幽的瑞芳動物之家，以動物為本的設計理念接軌國際。為結合人文藝術與動物保護精神，新北市政府動物保護防疫處日前辦理公共藝術公開徵選，最終由樸明建築師事務所作品「心繫同遊」獲選，未來可望成為瑞芳動物之家的入口地標。

動保處長楊淑方指出，此次公共藝術設置以「動物、幸福、生命教育」為主題，結合收容所建築特色與動物福利精神，公開徵求藝術團隊創作，共吸引7件作品參與初選。各團隊皆從動物保護與生命教育出發，提出創意理念與民眾參與構想，經評選後，由「心繫同遊」脫穎而出。

楊淑方表示，該作品以牽繩為主要意象，運用自由曲線打造人與動物心境共通的藝術形式，捕捉毛寶貝看見牽繩時興奮喜悅的瞬間，象徵自由即將展開的期待。設計概念指出，當收容所內的動物走入家庭，與家人彼此心繫，牽繩不只是連結工具，更是情感啟動的起點，指向一條通往陽光與希望的道路，呼應「心繫同遊，自由心跳，走向願景」主題，象徵從收容、陪伴到擁有真正的家，開啟新生命篇章。

楊淑方說，瑞芳動物之家原址重建工程已於2025年4月啟用，市府持續改善收容環境，朝動物友善城市目標邁進。透過全新場域樣貌與公共藝術裝置，提升待認養動物能見度，強化社會對收容所的正向觀感，吸引更多民眾參訪與認養。也呼籲民眾「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓更多毛寶貝有機會回到家庭懷抱。

「心繫同遊」以牽繩為具體意象。（動保處提供）

