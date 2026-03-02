為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    砂糖專用倉庫曾遭轟炸 高雄港棧五庫華麗轉身

    2026/03/02 09:39 記者洪定宏／高雄報導
    高雄港棧五庫在日治時期是重要的砂糖專用倉庫。（圖由台灣港務公司提供）

    高雄港棧五庫在日治時期是重要的砂糖專用倉庫。（圖由台灣港務公司提供）

    高雄港蓬萊區倉庫歷史可追溯到日治時期，其中的棧五庫在當時是重要的砂糖專用倉庫，第二次世界大戰期間曾遭轟炸毀損，如今華麗轉身，電子大廠和碩集團已進駐設立「亞灣數位轉型研訓基地」，延續港區文化意象。

    台灣港務公司透過棧五庫的黑白老舊模糊照片，以及和碩進駐後白牆黑字的英文招牌「PEGATRON」最新照片，凸顯棧五庫的歷史演變，也就是從「封存的歷史記憶」到「智慧新時代」，高雄港棧五庫見證台灣經濟起飛的輝煌歲月。

    港務公司指出，蓬萊區倉庫歷史可追溯至日治時期，當時棧五庫是重要的砂糖專用倉庫，二戰期間曾受轟炸損壞，後由高雄港務局修復，並在1950年代至1960年代，隨港埠擴建改為鋼筋混凝土結構。

    港務公司強調，現在的棧五庫以「保留原貌、轉化新生」的理念下華麗轉身，建築設計融合工業風與現代風，保留原有鋼架與結構，目前電子大廠和碩集團已正式進駐棧五庫，設立「亞灣數位轉型研訓基地」，這項活化工程不僅延續港區文化意象，更是推動亞灣智慧科技園區發展的重要成果。

    和碩集團已進駐棧五庫，設立「亞灣數位轉型研訓基地」。（圖由台灣港務公司提供）

    和碩集團已進駐棧五庫，設立「亞灣數位轉型研訓基地」。（圖由台灣港務公司提供）

