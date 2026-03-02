台東圖書館設漫畫區 與青少年閱讀區3/5同步開放

台東縣立圖書館青少年閱讀及漫畫區5日開放。（記者黃明堂翻攝）

繼自修區與親子閱讀區陸續開放後，台東縣立圖書館「青少年閱讀區」與「漫畫區」預計將於3/5啟動，為青少年打造自主學習空間，也為漫迷開闢專屬朝聖地，將打破傳統圖書館嚴肅刻板印象，成為跨世代讀者沉浸式閱讀的新基地。

台東縣政府表示，青少年閱讀區精選與校園課程同步「適齡神書」與課外讀物，為學生知識儲備加載補給。考量數位世代機不離手的資訊獲取習慣，配置24台檢索電腦，無論是挖掘線上資源、蒐集專題資料或即時掌握資訊都能一鍵達成，滿足數位閱讀需求。

位於挑高樓層「漫畫區」，是漫迷專屬天堂，收藏經典與當前熱門漫畫，採取「完整全集數」系統化陳列，確保讀者追番過程不「斷坑」。搭配舒適座椅，提供Chill休閒氛圍，從經典大作到最新連載，讀者享受打破框架的閱讀體驗。

文化處指出，圖書館功能不應侷限於安靜K書，更是激發靈感的創意基地。透過硬體升級與紙本、數位資源雙向支援，讓年輕一代在書海中找到屬於自己的成長座標。

台東縣立圖書館目前處於試營運階段，相關專區與服務櫃台開放時間為週四至週日09:00-17:00，自修室服務至21:00。館方持續追蹤民眾回饋，滾動式調整服務內容並擴大開放範圍。

