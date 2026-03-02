為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東圖書館設漫畫區 與青少年閱讀區3/5同步開放

    2026/03/02 09:23 記者黃明堂／台東報導
    台東縣立圖書館青少年閱讀及漫畫區5日開放。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣立圖書館青少年閱讀及漫畫區5日開放。（記者黃明堂翻攝）

    繼自修區與親子閱讀區陸續開放後，台東縣立圖書館「青少年閱讀區」與「漫畫區」預計將於3/5啟動，為青少年打造自主學習空間，也為漫迷開闢專屬朝聖地，將打破傳統圖書館嚴肅刻板印象，成為跨世代讀者沉浸式閱讀的新基地。

    台東縣政府表示，青少年閱讀區精選與校園課程同步「適齡神書」與課外讀物，為學生知識儲備加載補給。考量數位世代機不離手的資訊獲取習慣，配置24台檢索電腦，無論是挖掘線上資源、蒐集專題資料或即時掌握資訊都能一鍵達成，滿足數位閱讀需求。

    位於挑高樓層「漫畫區」，是漫迷專屬天堂，收藏經典與當前熱門漫畫，採取「完整全集數」系統化陳列，確保讀者追番過程不「斷坑」。搭配舒適座椅，提供Chill休閒氛圍，從經典大作到最新連載，讀者享受打破框架的閱讀體驗。

    文化處指出，圖書館功能不應侷限於安靜K書，更是激發靈感的創意基地。透過硬體升級與紙本、數位資源雙向支援，讓年輕一代在書海中找到屬於自己的成長座標。

    台東縣立圖書館目前處於試營運階段，相關專區與服務櫃台開放時間為週四至週日09:00-17:00，自修室服務至21:00。館方持續追蹤民眾回饋，滾動式調整服務內容並擴大開放範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播