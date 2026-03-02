收藏懷舊老物逾20載 屏縣退休警打造復古空間療癒人心

李家羽收藏了上百個大同寶寶。（記者羅欣貞攝）

走進退休警察李家羽位於屏東縣麟洛鄉的老宅，宛如踏入時光隧道，牆上及櫃上擺滿各式各樣的老物件，每一樣收藏，都是他20多年來蒐羅的心血，除了自己從小到大的記憶，也是台灣鄉親共同的生活回憶。

「因為以前的職業關係，壓力真的很大」，李家羽說，於是想找尋紓壓管道，「因為老東西有一種療癒的魔力，看到它們你會想到以前過去的種種，就會忘卻暫時的煩惱」，於是一腳踏進收藏老物的世界。現在藏品超過萬件，包括黑膠唱片、卡帶、復古收音機等，閒時放放雋永的經典歌曲來聽，旋律縈繞，彷彿帶著自己回到青春歲月。

其實復古的卡帶，目前頗受年輕人歡迎，李家羽表示，雖然現在聽音樂大家會到串流平台，「但其實最早的黑膠、卡帶，卻是最能融入我們的生活中，音質、音域都不一樣」，卡帶最柔和，但要保存並不容易，要注意溫度、濕度，以防止發黴。

對老東西有著深厚的情感，李家羽講起收藏的每一件老物都如數家珍，來歷、年份記得清清楚楚，其中大同寶寶就有上百隻，從1960年代到近年的都有；李家羽表示，市面比較少見應該是67號大同寶寶，因為早期塑膠，要從石油裡面提煉出來，記得那時好像約要消費滿1萬元，才會送一隻大同寶寶。

李家羽的老物店裡還擺放1957年和1966年生產的偉士牌機車，讓人想起浪漫的電影「羅馬假期」，此外，就連易潮濕、最難收藏紙類，例如早年的衛生紙、日治時期的畢業證書等，甚至連小林村早期的站牌 他都有收藏。

李家羽說，有民眾知道他的收藏，會到店裡尋寶，懷舊物品只賣給有緣人，太稀有的他會留著自己收藏 ，讓人參觀，或者借給相關單位、活動展覽，「希望這裡不只是老物店，更是交流的平台，成為許多人找回記憶與情感連結的地方」。

李家羽的老物店收藏不少唱片。（記者羅欣貞攝）

閒時放卡帶來聽，李家羽透過經典老歌回味青春。（記者羅欣貞攝）

李家羽收藏的偉士牌老機車現在都還能騎。（記者羅欣貞攝）

李家羽營造的古物空間，充滿療癒的魅力。（記者羅欣貞攝）

