    首頁 > 生活

    慶祝新北捷運局成立10周年 全台最大蛋糕現身新北燈會

    2026/03/02 09:16 記者賴筱桐／新北報導
    慶祝新北市捷運工程局成立10周年，捷運局在新北燈會設置3米高的巨型蛋糕，搭配捷運三鶯線列車。（新北市捷運工程局提供）

    慶祝新北市捷運工程局成立10周年，捷運局在新北燈會設置3米高的巨型蛋糕，搭配捷運三鶯線列車。（新北市捷運工程局提供）

    明天（3日）就是元宵節，俗稱小過年，「2026新北燈會」在新北大都會公園舉行，展期至3月8日，其中新北市政府捷運工程局以「鶯為有你，捷伴10年」為構想，打造全台最大、高3米的立體造型蛋糕，慶祝捷運局成立滿10周年，同時迎接三鶯線誕生。

    新北市捷運局長李政安表示，「鶯為有你，捷伴10年」展區位於彩繪燈籠、「馬到成功」成長之門附近，以「全台最大蛋糕」為設計概念，打造3公尺高的大型蛋糕燈組，展示捷運局10年來一步一腳印累積的建設成果，除了設置環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等3條路線Q版列車，還展示縮小版的三鶯線列車，象徵迎接三鶯線的誕生。

    李政安說，燈組結合璀璨燈飾與溫馨意象，寓意捷運服務即將延伸，城市發展幸福前進、永續前行，營造適合親子同樂、闔家共賞的夢幻燈區與熱門拍照打卡場景，呈現「10年有成、捷運領航」的城市願景，邀請民眾合影留念，感受捷運10年建設成果。

    民政局長林耀長指出，今年新北燈會以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，共規劃16大主題燈區、8大特色活動，每日有精彩表演，還有170攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造最萌燈區，並與宮廟合作，設置「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕賜福。

    新北市捷運局在新北燈會設置「鶯為有你，捷伴10年」展區，結合璀璨燈飾與溫馨意象。（記者賴筱桐攝）

    新北市捷運局在新北燈會設置「鶯為有你，捷伴10年」展區，結合璀璨燈飾與溫馨意象。（記者賴筱桐攝）

    2026新北燈會在新北大都會公園舉行，展期至3月8日，今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，圖為主燈紅寶馬。（記者賴筱桐攝）

    2026新北燈會在新北大都會公園舉行，展期至3月8日，今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，圖為主燈紅寶馬。（記者賴筱桐攝）

    新北市民政局與宮廟合作，在新北燈會設置「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕賜福。（記者賴筱桐攝）

    新北市民政局與宮廟合作，在新北燈會設置「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕賜福。（記者賴筱桐攝）

    熱門推播