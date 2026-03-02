為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    明後天大氣不穩！氣象專家提醒4重點「大雨伴隨雷雨閃電」

    2026/03/02 11:18 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩稱，明天至週三前後大氣轉趨不穩定，環境水氣同步增多。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（2日）白天鋒面通過，晚起東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部地區及金門轉為有局部短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，明天（3日）至週三（4日）前後分別受鋒面通過、華南雲雨帶東移及東北季風影響，大氣轉趨不穩定，環境水氣同步增多，天氣有以下4點重要提醒。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，首先，明天至週三全台降雨機會增高，西半部地區留意有局部較大雨勢發生，尤其是中南部山區，預計將伴隨雷雨或閃電。

    其二，明天氣溫「溜滑梯式」下降，與今天氣溫落差達10度；週三台灣各地早晚亦轉為涼冷，尤其是北台灣降溫最顯著，最低溫下探15至17度。

    其三，明天台灣中北部3500公尺以上高山都有零星降雪的機會；同時，高山路面易有結霜或積冰等現象發生。

    最後，明天至週三風浪再度增強，各海面平均6至7級，陣風8至9級，浪高也可達2.5至4公尺，出海活動務必加強注意。

