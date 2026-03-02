為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明起雨勢增大轉涼 吳德榮曝本週末「脫離易降雨型態」

    2026/03/02 09:22 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今天下午起氣溫漸降；明起雨勢增大且轉涼。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（2日）清晨至上午鋒面接近，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天下午起氣溫漸降，明起雨勢增大且轉涼；週五（6日）起才會脫離易降雨的天氣型態。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上半天鋒前雲系消散中，有短暫空檔；下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

    吳德榮說，明天（3日）鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大兩勢，天氣明顯轉涼；週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，南部有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率；週四（5日）鋒面雨帶略減弱，天氣略好轉，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。週三、週四氣溫逐日緩升。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，週五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六（7日）、下週日（8日）乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷。

    下週一（9日）至週三（11日）轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升；東半部有局部短暫雨的機率。吳德榮補充，本週五起已脫離短波盛行、易降雨的天氣型態。

