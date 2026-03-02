最低369萬！彰化首棟青宅價格出爐 員林1、2房單坪2字頭

員林青宅基地坐落員林市條和街一巷旁，鄰近彰南運動中心、員林晴雨籃球場、員林農工、員農黃昏市場等，市區地段。（圖由縣府提供）

採先建後售的彰化縣第1棟「只售不租」的青年住宅、員林市青年住宅，工程進行中，預計今（2026）年完工，大家最關心售價，價格最近敲定。縣府公佈，在不含停車位下，1房總價369萬元到406萬元、2房總價798萬至877萬元，房價換算每坪價格27萬到28萬元。

基地坐落在員林市條和街一巷的員林青宅，為地上1棟規劃地上8層、地下1層的建築物，設計風格走現代極簡主義的建築美學，為幾何形狀的建築主體，總戶數42戶，包含1房型14戶、2房型28戶，地下平面汽車停車21個、平面機車停車71個。工程於前（2024）年8月動工，預計今年上半年完工。

縣府青年發展處表示，1房型每戶約12.85坪，售價369萬至406萬元；2房型約28.75坪，售價798萬至877萬元。地下平面汽車停車位每個155萬至170萬元。

戶數有限將公開抽籤決定承購人，正取42人、備取84人。依《彰化縣青年住宅興辦管理自治條例》規定，優先保留7戶給設籍員林市、大村鄉、永靖鄉的青年，剩餘35戶開放一般符合資格者申購。為避免重複占額，夫妻不得分別以不同戶籍提出申請，僅能擇一辦理。

縣府規定，為防止轉售炒作，承購人自所有權移轉登記日起5年內，不得出售、出租、贈與、互易或信託移轉（繼承及依法強制信託除外）。若違規，縣府得依規定買回房屋與基地；若積欠管理費或貸款本息逾半年，也可強制買回。

青發處指出，年滿20歲至未滿45歲的年輕人，設籍彰化縣且累計滿3年，家庭成員均無自有住宅，家庭成員所有名下土地公告現值總額不超過1000萬元，在3月25日至4月23日期間，透過「彰化縣政府數位便民櫃台」進行線上申請或紙本郵寄、親送至彰化縣政府青年發展處（彰化縣彰化市健興路1號體育場1樓）申請，截止後將擇期公開抽籤，中籤者須於規定期限內預繳房價10%作為承購保證金，逾期視同放棄，由備取依序遞補。

員林青宅基地坐落於員林市三條段上2筆縣有土地，面積不大，規劃總戶數42戶。（圖由縣府提供）

彰化縣首棟青年住宅在員林市，成屋出售，工程預計今年完工，承購戶公開抽籤，圖為大樓外觀設計意象。（圖由縣府提供）

