別錯過！林保署南投分署贈樹苗 首度送天仙果、田代氏石斑木

天仙果（羊奶頭）是林保署南投分署首次贈送的樹種。（圖由林保署南投分署）

3月種樹季節來臨，林保署南投分署3月12日「捐發票送樹苗」活動，有6種樹種共9000株樹苗，其中俗稱「羊奶頭」的天仙果、田代氏石斑木是首次贈送的樹種，另有烏來杜鵑、桃金孃、厚葉石斑木、山黃梔，將在南投分署和7個工作站或分站贈送，2張1～3月份統一發票換1株，最多可換5株。

林保署南投分署指出，植樹節當天，林南投分署本部、5個工作站（台中、埔里、水里、丹大、竹山）及田中、林內分站，將同步在上午10點開跑，每個點都有6種原生種樹苗，今年有整株可食用的天仙果（羊奶頭）和田代氏石斑木首次贈送，還有顏色討喜的桃金孃及烏來杜鵑，可食用的山黃梔以及花型優雅的厚葉石斑木。

天仙果整株可食用，民間用來燉雞湯，而它也是食草植物，耐陰性佳，適合通風、低日照量的地點。田代氏石斑木則相反，需要全日照或半日照，適合種在砂質肥沃土壤。想種植的人，要先在家裡挑對種植地方。南投分署本部和5個工作站、2個分站都有贈送，天仙果的贈送數量最少，分署和埔里、丹大、水里、台中工作站各10株，竹山站60株，田中和林內分站僅20株。

其他5種樹種分署和埔里、丹大、水里、台中工作站的數量都是200～300株，竹山站數量則略少一點，想換理想的樹種，就要早一點到。

田代氏石斑木也是南投分署首次贈送的樹種。（圖由林保署南投分署提供）

烏來杜鵑很多人喜歡。（圖由林保署南投分署提供）

山黃梔香氣濃郁。（圖由林保署南投分署提供）

