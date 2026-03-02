北市木柵路一段捷運施工 車流跨橋回堵至新店

木柵路一段捷運施工縮減車致塞。（記者董冠怡攝）

捷運環狀線南環段「Y04」站設在考試院及國家考場旁，木柵路一段（70巷至辛亥路間）2月28日起架設圍籬，進行為期兩年的施工，今天遇到首上班日，記者現場觀察，由於縮減車道更改路型，用路人不甚熟悉，加上車流量大，大約近8點左右，新店往木柵車流已從文山區跨越景美溪橋回堵至新北市新店區；市警局文山一分局今早增派警力加強疏導，捷運局、交通局、交控中心及交大，也在沿路周邊觀察紀錄車況，以利提供支援。

根據現場觀察，早上7點10分左右，木柵路一段雙向便大排長龍，逐漸回堵至景美溪橋上，不少用路人被龐大車陣嚇到，急忙轉向改道閃避，尤其往木柵方向車流，尖峰時段原就車多、紅綠燈也多，木柵路一段70巷至辛亥路間，因捷運施工突然縮減車道，雙向僅剩各一個，7點45分時一度回堵到新店端，從施工區到景美溪橋，前進隊伍長達800公尺，橋上需等1至2個號誌才能順利過橋。

市警局文山一分局回應，一早出動包括機動處理小組、事故處理小組在內，共計至少17名員警和義交，駐守在周邊的木柵路一段191巷、試院路單號；木柵路一段191巷口、76巷口、景美溪橋口、試院路雙號、富山路、光輝路、311巷口，以及木柵、辛亥路口，盡量透過號誌連鎖，加強疏導車流，如有事故也會立即排除，盡量確保車流暢通。

除了文山一分局、交大，捷運局、交通局、交控中心也都派出科長、主任等人員到場了解車流狀況。

木柵路一段車流量大。（記者董冠怡攝）

往木柵方向車流回堵至新店。（記者董冠怡攝）

