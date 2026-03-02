桃園燈會228連假狂吸人潮 開幕5天突破65萬人次

2026桃園燈會於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園3大展區登場，主燈點燈秀讓民眾驚呼。（觀旅局提供）

2026桃園燈會於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園3大展區登場，228連假期間湧入人潮，桃市府觀光旅遊局表示，自25日開幕至228連假，參觀人數已突破65萬人次，社群平台討論度也高，網友大讚「主燈秀超震撼」、「免費小火車讓小孩玩瘋了」，而融合永續精神的「馬上鑽」及展現族群共榮的「豐收桃仔園」兩大藝術燈組，更被網友評為最具在地靈魂的必看作品。

桃園燈會亮點不斷，位於虎頭山創新園區的主燈「飛馬耀桃園」成為焦點，高13米、展翼18米的全金屬飛馬，結合多軸翼載機械臂技術與航太廢料金屬打造，每晚展演時的旋轉與動態展翼，搭配煙霧與雷射特效，讓民眾驚呼連連；此外，燈區特別規畫的「月球小火車」，更是親子遊客的首選，科技感十足的免費遊樂設施，讓大小朋友彷彿穿梭在銀河之中，成為家長口耳相傳的「最強溜小孩神位」。

在藝術燈區內，由藝術家王國仁創作的「馬上鑽」，以深厚內涵獲得高度評價，王國仁以其特有的原生感創作風格，將桃園在地自然淘汰的廢棄木頭重新賦予生命，塑造出矗立於大地之上的獨角馬，展現了循環與再生的哲學，王國仁表示，這件作品是大地永續的溫柔低語，獨角馬的獨角指向天際，承載著人們最真誠的夢想，希望透過這件結合環保與藝術的作品，邀請民眾在鑽石般的夢幻森林氛圍中，為2026年「馬上」許下新生願望，讓枯木不再是終點，而是美麗旅程的起點。

位於另一側的「豐收桃仔園」燈組，則展現桃園身為多元族群融合城市的包容力，桃園舊稱「桃仔園」，因漢人移民開墾時遍植桃樹成林而得名，藝術家特別在玻璃屋上創作，將桃園匯聚的閩南、客家、原住民、馬祖及各國新住民文化具象化，細膩描繪不同族群的節慶圖騰，包含客家收冬戲（藍黃色調）、閩南慶團圓（紅藍色調）、馬祖擺暝文化祭（紅黃色調）、雲南火把求吉（紅藍色調）、泰雅小米豐收祭（紅黑色調），以及涵蓋越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、港澳、中國、韓國、日本、泰國、緬甸等10個國家的文化意象，讓人在賞燈之餘，能從不同面向看見桃園豐厚的族群底蘊。

觀旅局表示，燈會將持續展出至3月8日，周邊停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸工具、Ubike或是步行前往，活動亦規劃2條免費接駁專車路線，包括區外線紅線「桃園火車站後站（福安公園）－會稽河濱公園」及區內線藍線「新永和市場－虎頭山新創園區」。

2026桃園燈會「月球小火車」，是親子遊客的首選，科技感十足的免費遊樂設施，讓小朋友玩瘋了。（觀旅局提供）

藝術家王國仁創作的「馬上鑽」，以其特有的原生感創作風格，將桃園在地自然淘汰的廢棄木頭重新賦予生命。（觀旅局提供）

「豐收桃仔園」燈組展現族群共榮。（觀旅局提供）

