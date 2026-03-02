嘉義市培訓電影編劇 金獎師資上課全程免費

嘉義市邀請金獎師資培訓電影編劇人才。（嘉義市文化局提供）

嘉義市政府文化局推動「影視人才培育學院—電影編劇培訓計畫」，培育影視編劇人才，邀請入圍以《詭扯》入圍金馬獎的資深編劇林宇辰等金獎師資，共招收2梯次共30人，每梯次上課54小時、87堂課，收取保證金3000元，結訓後退還，並提供清寒學生或低收入戶交通補助，第一梯次報名至3月27日截止。

市文化局表示，市府十大旗艦計畫「影視新協力」提供影視作品補助與協拍資源，還透過國際藝術紀錄影展、國際三分鐘影片大賽，支持多元創作形式與文化交流，今年首度聚焦電影編劇培訓，用產學合一方式協助人才投入編劇專業，讓嘉義市成為影視音人才重要孵育基地。

市文化局說，此計畫委由曾製作《華燈初上》、《泥娃娃》等作品的天予電影有限公司規劃執行，計畫特色在於「產訓接軌」，以被拍攝為授課前提，從劇本理論、創作技法到產業實務，全面強化學員能力，未來規劃與台灣影視編劇協會建立合作管道，結訓學員將轉介媒合，協助開啟職業編劇之路。

上課師資包含林宇辰、獲金鐘獎最佳剪輯的高鳴晟、金鐘編劇杜政哲、以電影《泥娃娃》創下破億票房的導演解孟儒，以及金鐘獎戲劇節目女配角得主孫可芳分享劇本實戰經驗。不限科系，年滿18歲、對故事創作具熱情者皆可申請，第一梯次報名至3月27日截止（網址https://www.accupass.com/event/2601261003451823531322），詳洽「嘉義市政府文化局」臉書粉絲團。

