    生活

    泰國《燭舞》快閃高鐵嘉義站 宣傳台灣燈會新住民燈區

    2026/03/02 08:12 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義新住民在高鐵嘉義站快閃表演泰國《燭舞》。（記者林宜樟攝）

    嘉義新住民在高鐵嘉義站快閃表演泰國《燭舞》。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會即將在3月3日展開，展區設置新住民燈區，推廣多元文化，「嘉義縣外婆橋教育關懷協會」昨在高鐵嘉義站快閃舞蹈，3月3日晚間8點30分在新住民燈區演出，邀請旅客到訪，參與盛會。

    外婆橋教育關懷協會理事長李榮善及總幹事鄭綺瑳推動新住民交流，2014年贊助新住民親子回外婆家，帶回外婆家書贈回台灣的鄉鎮市圖書館，本次台灣燈會，則為新住民弘揚家鄉多元藝術文化。

    昨晚快閃演出有許多嫁到嘉義超過20年的新住民姊妹，每週日下午進行練習，指導老師是新住民二代林巧涵，她曾由外婆橋協會贊助回泰國外婆家，曾就讀水上國小舞蹈班、蔦松藝術高中，畢業於台南科技大學舞蹈系，曾參與全國學生舞蹈比賽獲得高中職古典舞團體組特優第一名，指導學生多次獲得舞蹈比賽佳績。

    林巧涵本次指導新住民姊妹演出，舞碼是泰國的燭光舞《燭舞》，又稱「Fawn Tien」，是泰國北部的民俗舞蹈，源於泰國北部藍那時期皇家儀式中用於祭祀聖物和敬奉神靈的表演，目前表演已十分罕見，精髓在於舞者手持蠟燭的手腕的優雅扭動。

    林巧涵指導新住民姊妹辛勤練習，昨晚快閃演出，舞者還有六年級新住民二代曾暉栢參與演出，親子再現「外婆家」文化風華，舞碼也有自海南島的新住民符瑞芳帶來傣族孔雀舞，由鄭佳綺與凱佑秦沐老師指導的中東阿拉伯舞，讓高鐵旅客見證台灣新住民的多元文化，縣府社會局官員也到場支持；3月3日晚間8點30分林巧涵將在新住民燈區演出古典舞「煙嵐雲岫」，外婆橋協會歡迎遊客來欣賞。

    《燭舞》是泰國北部的民俗舞蹈。（記者林宜樟攝）

    《燭舞》是泰國北部的民俗舞蹈。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣外婆橋教育關懷協會宣傳台灣燈會新住民燈區。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣外婆橋教育關懷協會宣傳台灣燈會新住民燈區。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣社會局官員到場支持快閃表演，宣傳新住民燈區。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣社會局官員到場支持快閃表演，宣傳新住民燈區。（記者林宜樟攝）

