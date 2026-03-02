為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中萬和美展 82歲翁與學童競技、受刑人獲獎

    2026/03/02 06:11 記者黃旭磊／台中報導
    邱琳媛書寫「林朝崧東勢角」獲第18屆萬和美展書法第一。（萬和宮提供）

    邱琳媛書寫「林朝崧東勢角」獲第18屆萬和美展書法第一。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮有342年歷史，馬年元宵（3日）前夕，宮方與萬和文教基金會承辦的第18屆萬和美展成績揭曉，年齡最大與最小參賽者相差69歲，老少同台競賽，台中監獄受刑人也有獲獎，評審公布許仁蕙及邱琳媛各獲國畫及書法評審第一，邱琳媛說，用筆追求篆書自然氣韻，期許兼顧動態及平衡感。

    萬和美展入選42件作品，3月22日起至5月17日將在萬和文化大樓麻芛文化館展出，萬和宮公布評審結果，許仁蕙以「廊柱」獲國畫類評審第一，邱琳媛書寫「林朝崧東勢角」獲書法第一，各獲頒獎金3萬元，中興大學書法名家、評審委員林榮森說，邱琳媛篆法活潑有致，獲得他與蔡友、陳炫明教授評審一致肯定。

    美展吸引82件作品參賽，台中監獄從第2屆起派受刑人參賽，本屆有17人參賽，賴志廣及吳啟維各以「默」及「夢時代」，獲得書法及國畫第二及三名，表現出色，本屆年齡最大參賽者82歲，最小為13歲小學童，老少相差69歲同台競賽，吸引評審及觀眾目光。

    許仁蕙分享「廊柱」創作理念表示，將自己感受到世界，繪製玻璃後面的世界。邱琳媛說，以篆書創作「林朝崧東勢角」，用筆追求自然氣韻，結構上取法吳昌碩「左右參差、錯落有致」特色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播