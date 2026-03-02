台中萬和美展 82歲翁與學童競技、受刑人獲獎

邱琳媛書寫「林朝崧東勢角」獲第18屆萬和美展書法第一。（萬和宮提供）

台中市萬和宮有342年歷史，馬年元宵（3日）前夕，宮方與萬和文教基金會承辦的第18屆萬和美展成績揭曉，年齡最大與最小參賽者相差69歲，老少同台競賽，台中監獄受刑人也有獲獎，評審公布許仁蕙及邱琳媛各獲國畫及書法評審第一，邱琳媛說，用筆追求篆書自然氣韻，期許兼顧動態及平衡感。

萬和美展入選42件作品，3月22日起至5月17日將在萬和文化大樓麻芛文化館展出，萬和宮公布評審結果，許仁蕙以「廊柱」獲國畫類評審第一，邱琳媛書寫「林朝崧東勢角」獲書法第一，各獲頒獎金3萬元，中興大學書法名家、評審委員林榮森說，邱琳媛篆法活潑有致，獲得他與蔡友、陳炫明教授評審一致肯定。

美展吸引82件作品參賽，台中監獄從第2屆起派受刑人參賽，本屆有17人參賽，賴志廣及吳啟維各以「默」及「夢時代」，獲得書法及國畫第二及三名，表現出色，本屆年齡最大參賽者82歲，最小為13歲小學童，老少相差69歲同台競賽，吸引評審及觀眾目光。

許仁蕙分享「廊柱」創作理念表示，將自己感受到世界，繪製玻璃後面的世界。邱琳媛說，以篆書創作「林朝崧東勢角」，用筆追求自然氣韻，結構上取法吳昌碩「左右參差、錯落有致」特色。

