天氣轉晴攤商聚集 潮州「煙囪」夜市開幕第二天爆人潮

潮州228開幕的煙囪夜市湧入爆量人潮。（記者陳彥廷攝）

潮州火車站後方一處紙廠舊址，接手的業者為活化資產，決定結合火車站的地利之便，打造「觀光夜市」，在228連假正式開幕，昨天雖然有間歇性雨勢，卻依舊是吸引爆量人潮，今天天氣轉晴，不僅逛街的人群出沒，連部分昨天因為下雨沒來的攤商也都出籠，整個場區擠得水洩不通。

潮州是屏東縣首個制定夜市攤販自治條例的公所，原已有週五及週一晚間的愛國路夜市，設定自治條例成為縣內典範，目前已有其他鄉鎮市跟進設立自治條例藉以整合攤販，凸顯夜經濟已然是現今社會不可忽視的消費場合。

請繼續往下閱讀...

潮州火車站在高架化後開發範圍漸增，後站舊有的「崑記紙廠」已不再經營，倒是高聳的煙囪仍屹立不搖，因為高達36公尺，是搭火車進入潮州站的旅客放目所及的第一個目標，接手的業者「整新」煙囪，請來高空作業團隊為煙囪漆上白漆，希望能藉由地利之便及煙囪作為地標的號召力，自行打造觀光夜市。

「看到煙囪，就知道回到潮州了！」經過近半年招商，「豐潮煙囪觀光夜市」在228連假正式開幕，業者指出，煙囪是許多潮州人歸鄉熟悉的地標，雖然產業變遷後拆除廠房，但煙囪因結構堅固得以繼續承載記憶而保存下去，雖然它的本身不再冒煙，但仍象徵原本是廠區的攤商生意可以蒸蒸日上。

業者說，雪白的煙囪也成為最好的投影畫布，請來投景光雕為煙囪打光，吸引遊客上門，由於距離火車站後站僅約100公尺，具有地利之便，首2日人潮滿滿，也讓人看到產業的蓬勃與小鎮的活力，歡迎外地客搭乘火車前來逛街，與潮州新的地標白色巨型煙囪拍照打卡，並品嘗庶民美食；至於停車動線等，都有安排專人進行導引，也希望顧客們配合。

潮州後站舊紙廠的煙囪高達36公尺，業者「整新」煙囪，請來高空作業團隊為煙囪漆上白漆，希望能藉由地利之便及煙囪作為地標的號召力，自行打造觀光夜市。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法