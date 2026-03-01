靚靚楊梅慶元宵「馬年樣樣好」踩街表演，63隊展現多元文化活力。（記者李容萍攝）

桃園市「2026靚靚楊梅慶元宵」踩街表演活動，今（1）日下午在楊梅大成路熱鬧登場。今年活動以「馬年樣樣好」為主題，邀集原住民族、新住民、在地里辦公處、社區發展協會、學校、宮廟及街頭藝人等共63隊、上千名表演者參與，各團隊以創意造型、特色服裝及行動式表演沿大成路熱鬧行進，展現楊梅多元族群文化與社區豐沛能量，吸引大批民眾駐足欣賞。

今日活動由舞龍揭開序幕、桃園市副市長王明鉅敲響鑼鼓，率領共63支踩街隊伍自楊梅區公所出發，並沿途發送造型氣球與可愛頭飾，一同與楊梅在地鄉親合影留念，現場並發放50元商家抵用券，鼓勵民眾賞燈觀演之餘走入商圈消費，帶動地方經濟，同時祝福參加踩街的大小朋友闔家安康，馬年行大運、馬載祿厚。

王明鉅表示，今年元宵期間，楊梅、埔心及富岡三大車站同步設置燈區，展期將展出至3月18日，整個楊梅洋溢濃厚節慶氛圍。而具有數十年歷史的踩街活動更是地方年度盛事，每年皆吸引大批民眾參與，今年亦不例外，誠摯邀請市民走出家門賞燈踩街慶元宵。

踩街活動表演內容融合原住民族樂舞、新住民文化特色、傳統民俗藝術與現代表演形式，打造一場年節氣氛與藝術活力兼具的元宵踩街盛會。

包括市府客家事務局副局長饒佳汶、楊梅區長施永恭、立法委員涂權吉、市議員李家興、周玉琴、鄭淑方等人均一同出席。

