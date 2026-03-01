屏東燈節逾600萬人次造訪 風神寶寶《火焰山》演出再掀熱潮

屏東縣長周春米與大小朋友們一起觀賞《火焰山》，沉浸在精彩演出氛圍中。（屏東縣政府提供）

燈飾作品吸睛奪目的「屏東燈節」，持續推出系列藝文活動注入熱度，今（1）日晚間在縣民公園燈區邀請風神寶寶兒童劇團演出經典戲碼《火焰山》，屏東縣長周春米與大小朋友共同觀賞，全場超過2000名親子沉浸在精彩氛圍中。周春米表示，屏東燈節最後一週倒數計時，邀請全國民眾把握時間走進燈區，為今年留下最燦爛難忘的回憶。

今晚風神寶寶兒童劇團帶來的《火焰山》演出，現場座無虛席，掌聲、笑聲此起彼落，熱烈氛圍為璀璨燈區增添濃濃溫馨情感，不少家長直呼「精彩又感動」，孩子們更是看得目不轉睛，充分展現屏東燈節融合藝術與親子共學的獨特魅力。

周春米說，屏東四大燈區自點燈以來已突破600萬人次造訪，顯見活動深受民眾肯定與喜愛，屏東燈節不僅是年度重要節慶活動，更是屏東城市品牌的重要象徵，透過自然地景的巧妙運用、燈飾光影藝術的層次鋪陳，以及一場場兼具藝術性與教育意涵的表演節目，讓更多人看見屏東多元而立體的城市樣貌。

周春米指出，距離屏東燈節閉幕僅剩最後一週，四大燈區無論在主題策展、光影設計或藝文演出規劃上，都展現高度創意與專業質感，誠摯邀請尚未前來的民眾把握最後機會走訪燈區，感受屏東的城市溫度與文化厚度，期盼每一位走進燈區的遊客，都能在光影與藝文交織之中，找到屬於自己與這座城市的連結與感動。

風神寶寶兒童劇團長期耕耘本土文化，是國內首個以孩子視角出發，融合傳統戲劇與現代劇場語彙的兒童劇團。此次演出的《火焰山》改編自經典故事，以生動活潑的表演形式呈現歌仔戲之美，透過角色面對挑戰、勇敢承擔的成長歷程，引導孩子在觀劇過程中理解勇氣與責任的意義。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，2026屏東燈節1月23日開幕，將亮燈至3月8日，請民眾把握最後展期，闔家前來賞燈共享屬於屏東的節慶時光。

風神寶寶兒童劇團今晚在屏東縣民公園演出《火焰山》，現場座無虛席，掌聲、笑聲此起彼落。（屏東縣政府提供）

