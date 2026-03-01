為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會TECH WORLD館開幕 劇場比日本更大更長

    2026/03/01 22:02 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣燈會TECH WORLD館開幕。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會TECH WORLD館開幕。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會重點展館「TECH WORLD館」今晚舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫及嘉義縣長翁章梁出席開幕，龔明鑫說明從日本大阪世博搬回台灣嘉義的TECH WORLD館特色，「在台灣可以做的更大，尤其生命之樹是日本的2.5倍，自然之館的弧度更是加長！」

    卓榮泰、龔明鑫、翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠及國內外來賓參與開幕，舞鈴劇場更演出震撼的扯鈴舞蹈，在各界見證啟動展館，宣告這座在大阪世博引發國際矚目的世界級展館正式在嘉義重現。

    TECH WORLD館以沉浸式展演規劃「生命」、「自然」、「未來」3大劇場，包含以機械花展現生命力量的「生命劇場」、以4K投影技術訴說玉山故事的「自然劇場」，以及結合超長型Mini LED螢幕與立體影像技術的「未來劇場」。

    卓榮泰說，玉山在嘉義，因此中央與地方經多次討論後選定將TECH WORLD館落腳嘉義；翁縣長帶領嘉義縣從農業大縣轉換成科技大縣，讓嘉義脫胎換骨，中央在嘉義為了「一個科學，三個產業」，投入580億元經費，從半導體到AI科技到智慧生產到淨零轉型，從蔡總統的基礎建設，到賴總統的五大信賴產業、還有13項國家戰略產業，會陸續跟國人報告，展現關鍵科技地位。

    翁章梁說，感謝中央支持，讓嘉義鄉親可以充滿自信，TECH WORLD館是台灣燈會的超級巨星，預約已全滿，現場還可排隊入場，3月3日至15日13天時間一定能帶給大家難忘的燈會，希望大家能夠看見不一樣的嘉義。

    龔明鑫說，TECH WORLD館在嘉義花3個月籌備，真正工期花3週，3個月內經歷同仁的合作，把TECH WORLD館帶回台灣；他說，在日本世博會的館場面積受到限制，但是回到台灣可以做的更大，尤其生命之樹是日本的2.5倍，自然之館的弧度更是加長了，這個氣勢相信進去感受，一定會有很棒的感覺。

    生命劇場展演。（記者林宜樟攝）

    生命劇場展演。（記者林宜樟攝）

    自然劇場呈現玉山。（記者林宜樟攝）

    自然劇場呈現玉山。（記者林宜樟攝）

    行政院長卓榮泰（左3）、嘉義縣長翁章梁（左2）等參觀TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

    行政院長卓榮泰（左3）、嘉義縣長翁章梁（左2）等參觀TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

    舞鈴劇場的開幕演出。（記者林宜樟攝）

    舞鈴劇場的開幕演出。（記者林宜樟攝）

    未來館呈現晶片的故事。（記者林宜樟攝）

    未來館呈現晶片的故事。（記者林宜樟攝）

    亮麗的TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

    亮麗的TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

    生命劇場不同的展演。（記者林宜樟攝）

    生命劇場不同的展演。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播