台灣燈會TECH WORLD館開幕 劇場比日本更大更長

台灣燈會TECH WORLD館開幕。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會重點展館「TECH WORLD館」今晚舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫及嘉義縣長翁章梁出席開幕，龔明鑫說明從日本大阪世博搬回台灣嘉義的TECH WORLD館特色，「在台灣可以做的更大，尤其生命之樹是日本的2.5倍，自然之館的弧度更是加長！」

卓榮泰、龔明鑫、翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠及國內外來賓參與開幕，舞鈴劇場更演出震撼的扯鈴舞蹈，在各界見證啟動展館，宣告這座在大阪世博引發國際矚目的世界級展館正式在嘉義重現。

TECH WORLD館以沉浸式展演規劃「生命」、「自然」、「未來」3大劇場，包含以機械花展現生命力量的「生命劇場」、以4K投影技術訴說玉山故事的「自然劇場」，以及結合超長型Mini LED螢幕與立體影像技術的「未來劇場」。

卓榮泰說，玉山在嘉義，因此中央與地方經多次討論後選定將TECH WORLD館落腳嘉義；翁縣長帶領嘉義縣從農業大縣轉換成科技大縣，讓嘉義脫胎換骨，中央在嘉義為了「一個科學，三個產業」，投入580億元經費，從半導體到AI科技到智慧生產到淨零轉型，從蔡總統的基礎建設，到賴總統的五大信賴產業、還有13項國家戰略產業，會陸續跟國人報告，展現關鍵科技地位。

翁章梁說，感謝中央支持，讓嘉義鄉親可以充滿自信，TECH WORLD館是台灣燈會的超級巨星，預約已全滿，現場還可排隊入場，3月3日至15日13天時間一定能帶給大家難忘的燈會，希望大家能夠看見不一樣的嘉義。

龔明鑫說，TECH WORLD館在嘉義花3個月籌備，真正工期花3週，3個月內經歷同仁的合作，把TECH WORLD館帶回台灣；他說，在日本世博會的館場面積受到限制，但是回到台灣可以做的更大，尤其生命之樹是日本的2.5倍，自然之館的弧度更是加長了，這個氣勢相信進去感受，一定會有很棒的感覺。

生命劇場展演。（記者林宜樟攝）

自然劇場呈現玉山。（記者林宜樟攝）

行政院長卓榮泰（左3）、嘉義縣長翁章梁（左2）等參觀TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

舞鈴劇場的開幕演出。（記者林宜樟攝）

未來館呈現晶片的故事。（記者林宜樟攝）

亮麗的TECH WORLD館。（記者林宜樟攝）

生命劇場不同的展演。（記者林宜樟攝）

