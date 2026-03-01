為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭金柑2-1》全台9成金柑在宜蘭 創新加工成農業轉型典範

    2026/03/01 21:40
    宜蘭金柑近年在農業部輔導下，從傳統鮮果發展為「六級化產業」，加工成烤肉醬及氣泡飲等。（記者王峻祺攝）

    記者王峻祺／宜蘭專題報導

    金柑有著「呷金柑年年好」的吉祥好寓意，外形渾圓飽滿、色澤澄黃，是連皮可食的柑橘類水果，宜蘭產量占全台9成，近年在農業部輔導下，從傳統鮮果發展為「六級化產業」，不僅蜜餞聞名，搭配科技研發的面膜、益生菌也驚豔市場，提升附加價值外，更獲得副總統蕭美琴肯定，成為台灣農業轉型典範。

    全台金柑栽培面積約215公頃，產地集中宜蘭員山與礁溪鄉，農糧署自2020年起籌組「金柑產業策略聯盟」，串聯農民、加工業者及休閒農業，輔導產業走向六級化發展，一級強化鮮果產銷、二級發展創新加工、三級結合觀光旅遊，更發表「蘭陽金柑輕旅小食光地圖」，導引民眾深入產地，帶動在地消費。

    宜蘭縣政府也連辦21屆「蘭陽黃金柑品質評鑑競賽」，並推動「金柑好神」品牌，成功優化產品形象，除傳統蜜餞，更有金柑果酒、醬油、氣泡飲、餐食，甚至跨足美妝產業，開發出面膜。

    副總統蕭美琴去年到礁溪金柑園體驗採果，對宜蘭金柑產業轉型印象深刻。她讚許果農不僅守住生鮮產量，更結合科技開發果乾、面膜等加工品，並與生態教育、觀光遊程串連，有效帶動地方經濟發展，為農村注入新生命。

    礁溪金柑農許錫淇致力「農業零殘留」。他說，自己著重自然與食安，期盼種植出純淨金柑，透過生物科技，萃取出精油與抗氧化物後製成親膚化妝品，另也藉由發酵分解做成益生菌，展現農產品的無限潛能。

    宜蘭首位通過金柑有機驗證的農友林庭財，則與20多位理念相同夥伴組成「蘭陽金柑生產合作社」，推動友善耕作。他強調，即使產量減半也要堅持下去，無論是鮮食或加工成無添加果乾，才能讓消費者「吃得安心」。

    「六級化產業」是指將農業生產（一級）、加工（二級）與行銷服務（三級），三者相加結合，以提升農產品附加價值，並將利潤留存在農村的創新模式，可提高農業收入、創造農村就業及活化地區經濟，是農村轉型升級的關鍵策略。

    相關新聞請見︰

    宜蘭金柑2-2》養在溫室的「黃水晶」 金柑導入智慧農業

    副總統蕭美琴到宜蘭礁溪金柑園體驗採果，對宜蘭金柑產業轉型印象深刻。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府推動「金柑好神」品牌，成功優化產品形象。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭金柑在中央輔導下，不僅鮮果好吃，還製成果醬等加工品。（農糧署東區分署提供）

    熱門推播