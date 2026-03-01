有福氣！竹山克明宮邀遊學太子爺駐駕 2歲女娃擲9聖筊得金牌

2歲陳姓女童擲出9聖杯，獲得駐駕克明宮遊學太子爺馬年賜福金牌。（克明宮提供）

竹山克明宮春節期間邀請遊學太子爺駐駕過年，與該宮供奉的關聖帝君等神明，一起庇佑信眾，遊學太子爺管理人廖大乙準備6面金牌，大年初一到初六每天供信眾擲筊金牌，其中來自台南的2歲陳姓女童，大年初四擲出9個聖杯，獲得1面金牌，廖大乙今（1日）當面將金牌送給這位幸運的女童。

遊學太子爺是遊走全台的神明，多年來全台跑透透，已駐駕1111間不同的宮廟，民俗專家廖大乙是遊爺管理代言人，主祀關聖帝君的竹山克明宮，去年春節邀遊學太子爺來過年，今年請示神明後再度邀請祂來竹山過年做客。

從事園藝業的廖大乙，非以民俗宗教工作維生，數十年來秉持「談錢非宗教」理念，因此遊爺駐駕各宮廟均婉拒廟方依傳統習俗送紅包、敬獻金牌，春節期間駐駕克明宮，仍堅持該原則。為傳達遊學太子爺的庇佑祝福信眾的心意，他還打造6面馬年金牌，上面刻有開運旺財密碼，提供信眾博擲筊金牌，大年初一到初六每日送出1面，當天擲筊擲出最多聖筊者，就能把金牌帶回家。

大年初四，來自台南的2歲陳姓女童擲出9聖杯，獲得1面金牌，女童今天在父母陪同下再度來到克明宮，由廖大乙當面將金牌送給女童。

廖大乙表示，36年前他因經商失敗，窮困潦倒之際，將僅有的金戒指典當2000元渡過難關，後來因緣際會獲遊學太子爺庇佑，事業逐漸順遂，多年前日月潭乾旱，遊爺駐駕文武廟時，他因而發願若日月潭解除旱象，他就要在春節遊爺駐駕廟宇提供金牌讓民眾擲筊，讓有福氣人獲得，持續至今。

遊學太子爺管理人廖大乙（左5），將馬年賜福金牌送給2歲陳姓女童。（記者張協昇攝）

遊學太子爺春節期間駐駕竹山克明宮過年。（記者張協昇攝）

