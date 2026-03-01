為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    228連假收假日國道3路段壅塞 截至傍晚29件交通事故

    2026/03/01 19:20 記者黃宜靜／台北報導
    今天是和平紀念日連續假期收假日，交通部高速公路局表示，今天下午國道壅塞路段包括：國1北向新竹至湖口、國3北向龍潭至大溪、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢，截至下午5點，國道交通量為64.2百萬車公里，受到天候因素，預估今日交通量下修為97百萬車公里。

    高公局表示，今天截至下午5點，共發生29件事故，如下午2點12分於國1北向165.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，16分鐘後、下午2時28分排除，造成後方車流回堵4公里。下午2時38分國1北向353.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，3分鐘後、也就是下午2時41分排除，造成後方車流回堵2公里。

    高公局指出，下午4時17分於國1南向336.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時35分排除，造成後方車流回堵4公里。相關事故均導致零星路段有車多壅塞狀況。

    高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，務必保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

    國1南向336.5公里處事故。（高公局提供）

    國1南向336.5公里處事故。（高公局提供）

