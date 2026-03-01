昔日塞到天怒人怨！彰化美港公路調整號誌 228連假超好開

美港公路天天塞，相關單位會勘調整號誌秒數後，果然順暢多了。（賴清美提供）

彰化和美大橋配合引道施工，美港公路只剩「雙向各一車道通行」，以往從和美大橋下來走美港公路到工業區只要5分鐘車程，如今卻要50分鐘至1小時之久，民眾每天上班、下班都苦不堪言，經相關單位2月26日會勘，決定先調整相關路口的紅綠燈秒數，再視情況滾動式檢討，228三天連假縣議員賴清美都到場勘查，果然發現行車相當順暢，解決用路人塞車之苦。

和美大橋新建工程銜接彰化和美台61乙線與台中大肚，同時又跨越烏溪，為配合和美端橋梁引道施工，從去年起美港公路只剩下「雙向各一車道通行」，不只是美港公路大塞車，連替代道路都塞。1名紡織廠老闆為體恤員工，以往公司每天8點半前打卡上班，他乾脆宣布，員工早上9點前打卡上班都不算遲到，也不扣薪，直到不塞車為止。

2月26日相關單位會勘後，就相關道路的路口號誌進行調整，尤其是濱海路往和美、伸港的號誌從現況73秒，縮減為40秒，台61乙線左轉濱海路的號誌從28秒縮減為10秒，而下和美交流道直行濱海路、左轉台61乙線，以及台61乙線右轉交流道等路口號誌，則是增加號誌秒數，同時建議調整和美交流道與舊濱海路口號誌，讓路口週期一致，以維護車流連貫。

和美大橋工程因和美端引道工程進行交通管制，即日起到8月31日封閉台61乙東行線，8月31日到10月31日封閉台61乙雙向內側車道。

美港公路之前每天上下班時間都狂塞，用路人塞到崩潰。（資料照）

