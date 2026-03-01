四重溪溫泉季辦自行車挑戰賽 恆春「399吃到飽」路線吸引1100車友

屏東縣四重溪溫泉季今天舉辦自行車挑戰賽。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府結合四重溪溫泉季、恆春半島運動休閒觀光及當地極負盛名的「399吃到飽」，首度舉辦「自行車挑戰賽」，共吸引近1100名車友踏上雙輪，在冬日暖陽下熱血騎乘。許多車友在完騎後，回到旅社再泡一波溫泉，也攜手為本季四重溪溫泉季宣告圓滿落幕。

除了往年都有的溫泉路跑外，屏東縣政府交通旅遊處今年特地引入「自行車挑戰賽」，今天清晨7點80公里組別出發，7點30分40公里組出發，透過雙腳，身心靈感受四重溪百年城鎮的魅力。

交旅處表示，恆春半島一直是許多自行車族的騎旅勝地，這裡有依傍著大海的自行車道，也有藏在深山中的挑戰性山坡路段，騎士們口中所述的「399吃到飽」，指的就是縣道199號（車城至旭海）、縣道200號（港仔至恆春）及周邊支線所組成的一條自行車路線。

交旅處說，今年是承辦溫泉季後首度辦理自行車挑戰賽，因此路線除了「399」，還有台26線的路段，因此在必經之路、也是近來在網路上討論聲量極高的出火地質公園安排休息站，官員說，這條路線最吸引人無非就是「山海觀」，不論是山區的爬坡，或是下山時就能居高臨下眺望寬廣的太平洋，被許多車友視為恆春半島的代表性路線。

今天首次舉辦就吸引近1100名車友踏上雙輪，在冬日暖陽下熱血騎乘，大多數騎士們選擇從車城四重溪出發，沿著199號縣道的山間小徑，一路行經牡丹遊客中心及旭海旅遊資訊站，在港仔銜接縣道200號，接著經過滿州、恆春，最後騎經台26線回到起點車城，全程騎完總長近80公里。本次的騎士們表示，山海美景著實讓人難忘，直說「深深愛上國境之南無法自拔」，相約明年再來體驗！

自行車挑戰賽路線行經車城知名的洋蔥田。（記者陳彥廷攝）

除了往年都有的溫泉路跑外，屏東縣政府交通旅遊處今年特地引入「自行車挑戰賽」，路線行經牡丹水庫。（記者陳彥廷攝）

399吃到飽路線最引人入勝的就是「山海觀」。（屏縣府提供）

