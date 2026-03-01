超人力霸王23天守護任務結束 高雄冬日遊樂園逾700萬人參訪

超人力霸王初代與迪卡今完成守護高雄23天任務，在愛河灣合體向遊客告別！（記者王榮祥攝）

八米Q版超人力霸王也現身，跟迪卡、初代一起向市民說再見。（記者王榮祥攝）

超人力霸王初代與迪卡今完成守護高雄23天任務，在愛河灣合體向遊客告別!高雄市副市長李懷仁宣布，有力霸王坐鎮的高雄冬日遊樂園，共湧入逾7百萬人次。

高雄冬日遊樂園今年以日本人氣IP超人力霸王為主角，於2月7日至3月1日、在愛河灣及高雄港16至18號碼頭展開，展現包括15米高巨型超人力霸王、各項免費遊樂設施、燈光秀及超人見面會等活動，除喚起六、七年級生童年回憶，也透過其正義形象，向高雄乃至全台所有默默付出的英雄與城市超人致敬。

今天是冬日遊樂園最後一天，也是力霸王守護任務最終場，高市觀光局特別安排原本在愛河灣兩側的超人力霸王迪卡、初代，在音浪塔前合體，搭乘快艇在愛河灣飛行的「八米Q版超人力霸王」也現身，跟迪卡、初代一起向市民說再見，吸引大批民眾到場相挺。

高市副市長李懷仁主持冬日遊樂園閉幕式，除感謝全台民眾相挺，也宣告力霸王守護高雄的23天裡，估算超過7百萬人次湧入活動現場。

除了大受歡迎的兒童樂園各項遊戲器材與豐富市集，超人見面會與水上力霸王隨風而起的各種姿態照更在網路瘋傳，許多市民跟遊客都跟著力霸王比出十字光束，成為今年冬天最夯手勢。

超人力霸王旋風也讓愛河灣、駁二、鹽埕區、哈瑪星等區域，二月間天天都是爆滿人潮，並帶動高雄捷運與高雄輕軌運量，大年初三高捷32萬5千餘人次、高雄輕軌9萬9千餘人次，各自打破單日運量最高紀錄。

冬日遊樂園爆滿人潮不僅帶動周邊商圈、夜市與百貨經濟，今年也將超人展示作品延伸至山城、漁港、高鐵、高雄火車站等，帶動遊客人潮走訪各大景點，讓高雄冬季觀光創造話題。

民眾一起比出超人力霸王姿勢。（記者王榮祥攝）

超人力霸王輕軌彩繪車在冬日遊樂園閉幕式上剛好經過。（記者王榮祥攝）

