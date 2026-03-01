中台灣燈會讓民眾驚艷的「驚蟄界」燈區 展期只剩3天

中台灣燈會讓民眾驚艷的「驚蟄界」燈區，入口設置象徵馬年的巨型馬首裝置藝術。（市府提供）

今年中台灣燈會除了嚕嚕米主燈，但最讓參觀民眾驚艷就在中央公園「驚蟄界」燈區，建設局結合光影科技、沉浸式展演與神話意象設計，打造視覺與聽覺交織的奇幻場域，園區更安排神秘互動式展演，讓民眾在光影流轉間參與其中、沉浸體驗，燈區展期至3月3日止，已進入最後倒數階段，市民朋友及遊客務必把握最後時間前來感受這場春日奇幻盛宴。

建設局長陳大田表示，園區最受矚目的大型方舟「希望號」象徵萬物復甦、希望啟航，艙內生機盎然、動物齊聚，展現春雷喚醒大地的意象。活動期間更不定時灑落限量金幣，吸引大小朋友驚喜歡呼，寓意新的一年財運滾滾、好運降臨，話題聲量與拍照打卡熱度同步攀升，成為此屆燈會人氣指標。

建設局表示，一到天黑，「驚蟄界」宛如甦醒的大地能量場，主舞台「瑪雅神域」於假日推出限定大型藝術展演，鼓聲與燈光交織，營造磅礡神秘氛圍；多組互動式燈組與沉浸體驗裝置同步啟動，成為熱門拍照打卡點，民眾駐足欣賞、排隊體驗秩序良好，整體動線維持順暢。

建設局表示，「驚蟄界」燈區展期至3月3日止，目前已進入最後倒數階段，歡迎市民朋友及全台遊客把握最後展期，安排時間前來賞燈，親身感受沉浸式光影展演的震撼魅力。

