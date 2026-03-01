為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣燈會讓民眾驚艷的「驚蟄界」燈區 展期只剩3天

    2026/03/01 18:47 記者蘇金鳳／台中報導
    中台灣燈會讓民眾驚艷的「驚蟄界」燈區，入口設置象徵馬年的巨型馬首裝置藝術。（市府提供）

    中台灣燈會讓民眾驚艷的「驚蟄界」燈區，入口設置象徵馬年的巨型馬首裝置藝術。（市府提供）

    今年中台灣燈會除了嚕嚕米主燈，但最讓參觀民眾驚艷就在中央公園「驚蟄界」燈區，建設局結合光影科技、沉浸式展演與神話意象設計，打造視覺與聽覺交織的奇幻場域，園區更安排神秘互動式展演，讓民眾在光影流轉間參與其中、沉浸體驗，燈區展期至3月3日止，已進入最後倒數階段，市民朋友及遊客務必把握最後時間前來感受這場春日奇幻盛宴。

    建設局長陳大田表示，園區最受矚目的大型方舟「希望號」象徵萬物復甦、希望啟航，艙內生機盎然、動物齊聚，展現春雷喚醒大地的意象。活動期間更不定時灑落限量金幣，吸引大小朋友驚喜歡呼，寓意新的一年財運滾滾、好運降臨，話題聲量與拍照打卡熱度同步攀升，成為此屆燈會人氣指標。

    建設局表示，一到天黑，「驚蟄界」宛如甦醒的大地能量場，主舞台「瑪雅神域」於假日推出限定大型藝術展演，鼓聲與燈光交織，營造磅礡神秘氛圍；多組互動式燈組與沉浸體驗裝置同步啟動，成為熱門拍照打卡點，民眾駐足欣賞、排隊體驗秩序良好，整體動線維持順暢。

    建設局表示，「驚蟄界」燈區展期至3月3日止，目前已進入最後倒數階段，歡迎市民朋友及全台遊客把握最後展期，安排時間前來賞燈，親身感受沉浸式光影展演的震撼魅力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播