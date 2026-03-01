元宵節氣溫下降濕答答 「元宵血月」恐無緣看到 高山有望追雪

週一到週三降雨趨勢。（氣象署提供）

今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於週二（3日）元宵節登場，中央氣象署預報，明天（2日）受到鋒面影響，各地天氣不穩定，尤其週二元宵節當天是這週水氣最多的一天，當天雲量較多，觀賞到血月的機率較低。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨到上午鋒面接近，天氣較不穩定，中部以北地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區、恆春半島南部山區也會有局部短暫陣雨，其他地區零星降雨；下午鋒面通過，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區局部短暫陣雨，中南部平地轉為多雲天氣。溫度方面，在鋒面通過之前，各地白天高溫與今天類似，可達26-30度，南部近山區地區有機會達到31、32度，各地早晚溫度19-22度。

週二這天水氣是最多的一天，張承傳指出，週二到週三華南雲區東移，週二是水氣最多的一天，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，週三水氣稍微減少，各地會有短暫陣雨發生機會；到了週四降雨會再減少，剩北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

3月3日傍晚全台將上演月全食天文現象，屆時民眾將能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境，在天候條件許可下，當天下午5點50分左右月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精采的晚上7點4分至8點3分月面全食階段，下次台灣可見到全程月食階段則將要等到2028年12月31日。但張承傳表示，當天雲量較多，因此觀賞到月全食機率會比較低。

張承傳表示，週五開始東北季風增強，主要是迎風面降雨為主，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲；週六到下週日受東北季風影響，天氣轉為偏乾，降雨會再更減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，張承傳指出，週二東北季風增強，氣溫明顯下降、雨最多，到了週三持續受到東北季風影響，這兩天北部白天約19-20度、中部23度、南部26度左右、東部22度，各地早晚約為15-17度。

張承傳表示，週四東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部白天回升到23度左右、中南部28度左右、東部24度左右；週五受到另一波東北季風增強，又會再度轉涼，中北部白天19、20度，中南部26、27度，早晚各地15-17度，預計影響到下週日。

張承傳提醒，今天金門、馬祖及晚起至明天中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。另外，週二若水氣及溫度配合，3500公尺以上高山有零星降雪機會。

週四到下週日降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

