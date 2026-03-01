草莓園驚見「網殺」慘況！ 20隻鳥喪命 保育類領角鴞也難逃

苗栗縣草莓正值產季，銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別「網殺」，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也未倖免。（圖由縣府提供）

苗栗縣草莓正值產季，銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別「網殺」，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也未倖免。縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。

有動保人士於2月23日在Threads發文，指銅鑼鄉新隆村、興隆村草莓園網殺「爆炸」，目睹約40隻鳥掛在圍網上死亡，包括5隻領角鴞，還有黃嘴角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等，引發「脆友」熱議。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處林務及自然保育科證實接獲通報，並於2月24日、25日派員查察，銅鑼鄉4處草莓園架設圍網，清點發現共有領角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等20隻鳥類遭「網殺」。

農業處林保科表示，縣府已就查獲之鳥網現場設置告示，並請行為人儘速拆除，並呼籲農友如因防範農作物損失確有架設鳥網之必要，應向縣府申請許可後，始得設置。

林保科指出，依野生動物保育法規定，未經申請主管機關核發許可證，使用網具捕獵一般類野生動物，可處6萬元至30萬元罰鍰，若有保育類，則可處6月至5年徒刑，得併科20萬元至100萬元罰金。

農業處派員查察，銅鑼鄉4處草莓園架設圍網，清點發現共有領角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等20隻鳥類遭「網殺」。（圖由縣府提供）

縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法