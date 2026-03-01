高雄冬日遊樂園落幕 寫生著色比賽得獎名單出爐

高雄冬日遊樂園超人力霸王寫生、著色比賽作品，即日起至3月15日在活動網站展出。（高雄市教育局提供）

學生的作品呈現眼中的超人力霸王與高雄愛河灣結合的景致。（高雄市教育局提供）

高雄冬日遊樂園今（1）日下午在超人力霸王迪卡與初代同框後，將返回高雄17號碼頭後正式向民眾說再見，教育局活動期間舉辦的寫生暨著色比賽得獎名單亦已出爐，今日48位金牌得主齊聚高雄流行音樂中心音浪塔前接受頒獎，最後感受超人力霸王的英雄魅力。

高雄市教育局指出，寫生暨著色比賽於2月20至22日在高雄港18號碼頭登場，共吸引8414名學生報名參加，現場則湧入超過3萬人次親子共襄盛舉，本屆比賽搭配超人力霸王，結合戶外寫生與創意著色形式，鼓勵學童透過畫筆展現想像力與觀察力，詮釋勇氣、正義與守護地球的精神。

活動經專業評審團評選，最終選出各組48位金牌得主，今天下午齊聚海港舞台與初代超人力霸王合影，由高雄市政府副市長李懷仁、教育局長吳立森現場頒發獎項，金、銀、銅牌獎的得獎名單和作品，今起至3月15日於活動網站線上展出。

李懷仁表示，孩子的畫作不僅展現豐富想像力，更呈現對城市與環境的關懷與熱情，看到孩子們以超人精神為主題創作，代表著勇氣與希望，正如高雄持續向前的力量。

吳立森說，藝術創作是培養自信與創造力的重要途徑，本次活動讓孩子站上舞台發光，也促進親子共創的珍貴時光。未來將持續辦理藝文活動，打造更多讓學童展現才華的機會。

小朋友帶著超人力霸王玩偶接受教育局長吳立森頒獎。（高雄市教育局提供）

高雄冬日遊樂園寫生、著色比賽的48位金牌得主，今日齊聚超人力霸王初代前接受表揚。（高雄市教育局提供）

