咖啡香拚實力 三好盃咖啡沖煮賽96高手鏖戰2天成績揭曉

「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」歷經2天鏖戰，社會組由高雄在地青年吳天騰（圖右）奪冠。（佛光山法寶堂提供）

由佛光山法寶堂主辦的「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2天鏖戰，咖啡沖煮賽成績揭曉，社會組由高雄在地青年吳天騰奪冠，樹德科大休閒與觀光管理系廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下學生組桂冠。

佛光山法寶堂表示，第二屆三好盃咖啡沖煮賽社會組、學生組各有48人參賽，都歷經二輪杯測淘汰賽才進入第三輪個人沖煮展演決賽，競爭非常激烈，比賽成績揭曉，社會組部分，前3名為吳天騰、朱芃睿、尹保華；佳作歐翼瑋、沈碧玲、鄭維堯、林宏弦、李岢蓓；優勝鄭凱予、楊濟鳴、黃震麒、吳韻萱、陳立軒、李怡君、許惠成、林文玉。

請繼續往下閱讀...

學生組前3名為廖祐慶、李婕瑀、許禕涵；佳作魏辰洋、宋政翰、高家萱、林沂萱、Masunaga Saimon；優勝吳秉芳、李旻諭、莊振聖、陳欣妤、鄭宇豪、陳鈺茹、劉常駐、謝佳典。另大會特別設置的「三好獎」，由社會組佳作歐翼瑋及學生組亞軍李婕瑀獲獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法