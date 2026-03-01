孔雀魚世界盃國際交流賽在屏東 800組高手競逐有看頭

2026世界盃孔雀魚全場總冠軍，出自泰國精品孔雀魚工作室「Super Fish」。（記者羅欣貞攝）

2026年孔雀魚世界盃國際交流比賽，2月27日至3月1日在屏東農業物產館登場，800組國內外高手雲集，今（1）日揭曉成績並頒獎，孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室奪得，台灣參賽者最佳成績是來自高雄市的郭芳仁，奪得異形魚總冠軍。

孔雀魚世界盃（W.G.C）1996年起在世界各國開辦，今年孔雀魚世界盃由台灣成功爭取主辦權；屏東縣副縣長黃國榮表示，在台灣整體觀賞魚產業產值中，屏縣佔7成以上，每年創造過10億元產值；孔雀魚世界盃為全球觀賞魚界重要賽事之一，此次參賽高達800組，創下歷屆新高，逾20國選手和專業評審齊聚屏東，展現台灣孔雀魚觀賞魚育種的高度專業與國際影響力。立委徐富癸也指出，中央與地方將持續支持觀賞魚產業升級與國際行銷，讓台灣優質品種在國際舞台發光發熱。

今年孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室的白子花紋組孔雀魚奪得，其尾鰭開展宏偉、花紋細膩均勻，體型比例優雅穩定，展現世界級繁殖實力與頂尖育種技術。世界孔雀魚協會秘書長林安鐸表示，世界盃是所有孔雀魚繁殖者的最高競賽殿堂，這次比賽得獎者以台灣、亞洲較多，證明亞洲孔雀魚的飼養實力已超越歐美等洲，世界冠軍已連8年留在亞洲。

本屆賽事更納入茉莉魚與異形魚品系比賽。來自高雄市的郭芳仁接觸觀賞魚超過30年，近10餘年著力異形魚品系，此次得獎魚體因黑白紋路乾淨俐落、分布均衡，體態結構扎實穩定，整體視覺張力強烈，在眾多參賽魚隻中展現壓倒性的存在感，受到評審青睞。

郭芳仁飼養的異形魚獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

